GFCA, l’opération sauvetage s’intensifie

Le GFCA n’est pas encore mort ! Mieux encore il vivra pourrait-on dire au regard du nombre de participants ce mercredi à la réunion publique organisée par les dirigeants et éducateurs du club.

200 à 300 se sont ainsi retrouvées dans les travées de Mezzavia pour échanger sur le projet qu’entendent porter les dirigeants, éducateurs et joueurs du GFCA. Un club où l’investissement de chacun est total. L’exemple de Louis Poggi, ancien capitaine du Gaz, club avec lequel il a grandi chez les pros et connus des moments forts dans sa carrière, est significatif. « Je me dois de soutenir ce club. je n’admets pas qu’il puisse disparaitre. Il faut sauver cette institution » martèle Louis Poggi, plein d’espoir dans les yeux.

Espoir que partage Jérôme Le Moigne, coordinateur sportif et ancien joueur du Gazelec. « Quand on traverse une telle tempête et que l’on enregistre qu’un seul départ, on comprend l’attachement de chacun à ce club » précise ce dernier.

En coulisse, le travail de chacun s’organise pour mener à bien cette opération sauvetage.