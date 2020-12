Le cadeau de Noël de Mireille Mathieu à ses fans : un album historique entièrement remasterisé

Une réédition en forme de cadeau de Noël pour ses millions de fans à travers le monde. La chanteuse avignonnaise Mireille Mathieu met en ligne ce vendredi son album "The Fabulous New French Singing Star" sorti en 1966 aux Etats-Unis. Le disque a été entièrement remasterisé.

Photo (P) et (C) Propriété exclusive Abilène Disc -tous droits réservés

La pochette de l'album : "The Fabulous New French Singing Star"

1966 en France : la TVA s'étend aux commerçants et aux artisans ; le président Charles de Gaulle effectue un voyage officiel à Moscou ; Claude Lelouch signe le film "Un homme et une femme" palme d'or au Festival de Cannes et Mireille Mathieu sort son premier album : "The Fabulous New French Singing Star."

Décembre 2020 : "La Demoiselle d'Avignon" aux presque 200 millions de disques vendus à travers le monde offre un joli cadeau de Noël à ses très nombreux fans. La réédition de l'album sorti en 1966 aux États-Unis entièrement remasterisé est disponible dès ce vendredi sur toutes les plateformes digitales. "Mon crédo" ; "Paris en colère" ; "Un homme et une femme" ... figurent sur cet album historique ainsi que plusieurs titres inédits en Europe à l'image de "Quelque chose de merveilleux" sorti aux Etats-Unis.

55 ans de carrière et 1.200 chansons à son répertoire

Mireille Mathieu tenait à ce projet musical et discographique pour célébrer ses 55 ans de carrière internationale, alors que la star n'est pas remontée sur scène depuis le mois de mars : "Je me suis arrêtée de chanter le 12 mars dernier, j'arrivais de Prague. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé mes bagages et le lendemain, plus rien. Les rues étaient vides à cause du confinement... c'était irréel."

Mireille confinée à Avignon pour les fêtes de Noël

Ce Noël "pas comme les autres", Mireille s'apprête à le vivre entouré de ses frères et sœurs à Avignon mais dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

Dans l'entretien qu'elle a accordé à Daniel Morin, l’interprète aux 1.200 chansons revient sur la sortie de cet album historique qui a marqué le début de sa longue carrière, sur l'arrêt forcé du monde culturel, sur sa vie d'artiste confinée à Avignon et sur ces fêtes de fin d'année qu'elle souhaite malgré tout "lumineuses, pleine d'espoir et d'amour" pour tous les vauclusiens et pour tous ses fans, d'ici et d'ailleurs.

Mireille Mathieu interrogée par Daniel Morin Copier

C'est l'une des dernières sorties publiques de Mireille Mathieu à Avignon lorsqu'elle s'était mis aux commandes du Tramway du Grand Avignon le jour de son inauguration fin 2019. Des centaines d'admirateurs avaient fait le déplacement pour approcher la chanteuse, La Demoiselle d'Avignon.