Elections européennes : les bureaux de vote encore plus accessibles aux personnes en situation de handicap à Paris

Paris, France

Pendant six mois le maire adjoint chargé du handicap, Nicolas Nordman, a travaillé avec de très nombreuses associations pour mettre en place un nouveau dispositif. Le but est de rendre les scrutins plus accessibles aux personnes en situation de handicap moteur mais aussi mental.

Dès maintenant, en amont des élections, les personnes en situation de handicap peuvent déjà avoir des informations via une vidéo réalisée par la mairie de Paris en langage FALC Facile à lire et à comprendre.

Dans celle-ci, que vous pouvoir voir ci-dessous, est expliqué pourquoi voter et concrètement les six étapes le jour du vote : entrer, se présenter, prendre son bulletin et son enveloppe, aller dans l'isoloir, mettre son bulletin dans l’urne et finir par la fiche d'émargement.

Une autre vidéo a été diffusée à destination du personnel des bureaux de vote cette fois. On leur explique comment se comporter, éviter d'infantiliser, de tutoyer, s'adresser directement aux personnes en situation de handicap etc. Vous pouvez également consulter cette vidéo ci-dessous.

Autre information très importante : l'accompagnateur !!! Il est autorisé pendant tout le processus de vote pour ceux qui en ont besoin. Il doit être de la commune mais si personne n'est présent ou disponible, la personne en situation de handicap peut demander aux personnels du bureau de vote de l'aide. Une permanence téléphonique sera également en place le jour du vote pour les présidents des bureaux.

Rien qu'à Paris 150.000 personnes en situation de handicap sont en âge de voter.