Les dons du sang en Limousin ont la cote durant le confinement

Prendre rendez-vous est désormais obligatoire pour donner son sang pendant le confinement en n’oubliant pas de cocher la case "aide aux personnes vulnérables" sur son attestation. En Limousin, comme dans la région en général, les donneurs répondent présents et les réserves de sang sont bonnes.

L'appel au don d'il y a 15 jours a été entendu en Limousin car oui donner son sang reste autorisé pendant le confinement. Les personnes qui n’ont pas été malades durant les 15 derniers jours peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour donner son sang.

Nous avons des personnes qui reviennent alors qu'elles n'avaient pas donné leur sang depuis sept ans

Les dons, quels qu'ils soient, sont possibles uniquement sur rendez-vous pour éviter de trop grandes affluences en collecte mobile ou à la maison du don. "Depuis l’appel aux dons du directeur général de la Santé Jérôme Salomon il y a deux semaines, il y a une bonne mobilisation _des limougeauds et même sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine_", affirme Sylvanie Gassian, directrice adjointe de la communication de l'EFS Nouvelle-Aquitaine. Une mobilisation forte car "les gens ont plus de temps donc ils se mobilisent, explique la directrice de l'EFSNouvelle-Aquitaine, nous avons des personnes qui reviennent alors qu'elles n'avaient pas donné leur sang depuis sept ans. Il y a toujours les donneurs réguliers et aussi ceux qui donnent pour la première fois."

Prendre rendez-vous est obligatoire avant de se déplacer sur un lieu de collecte

Avant de faire un don, l’EFS invite donc les donneurs à prendre rendez-vous :

Soit dans une Maison du don en appelant le 0800 744100

Soit sur une collecte mobile en prenant rendez-vous sur le site resadon.fr

Une fois le rendez-vous pris, il suffit au donneur de se rendre sur la collecte à l’heure prévue en veillant à se munir d’une pièce d’identité obligatoire et de l’attestation dérogatoire en vigueur en cochant la case 4 "aide aux personnes vulnérables".

S’il n’y a pas aujourd’hui d’appel massif à donner car les réserves sont "bonnes", Sylvanie Gassian le rappelle, "la collecte de sang doit impérativement se poursuivre et s’inscrire dans la durée pour répondre aux besoins constants des patients."