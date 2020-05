Gibert-Joseph : l'audience prévue jeudi est reportée à la semaine prochaine

Les salariés des librairies Gibert-Joseph de Clermont-Ferrand vont devoir attendre encore quelques jours avant d'être fixés sur leurs sorts. L'audience devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, fixée au jeudi 28 mai, a été reportée au mardi 2 juin prochain, à 15 heures.

En plus des deux enseignes clermontoises, la direction parisienne du groupe a décidé de se séparer des sites d'Aubergenville dans les Yvelines et de Chalon-sur-Saône en Saône et Loire. Au total, une trentaine de salariés sont concernés par ces fermetures dont 14 à Clermont-Ferrand.

Les salariés ne se faisaient pas d'illusion

Ces salariés, qui témoignaient en début de semaine à notre micro, ne se faisaient pourtant guère d'illusion. La CGT Commerce du 63 a apporté son soutien aux salariés, notamment concernant la manière du groupe Gibert-Joseph. "Il est impensable d'agir de la sorte" explique le syndicat dans son communiqué.

"Ne pas chercher de solution activement, profiter durant des années de la richesse créée par les équipes et s'en délester une fois la caisse vidée, ce n'est pas acceptable"- CGT Commerce 63

L'enseigne Gibert-Joseph est présente à Clermont-Ferrand depuis plus de 80 ans.