Gien : le centre de vaccination a encore 1.000 créneaux libres d'ici la fin de la semaine

L'effet des annonces du Président Macron est-il en train de retomber ? En tous cas, à Gien, il n'y a plus vraiment de ruée sur la vaccination. Le centre de vaccination, salle Cuiry, dispose de 1.000 créneaux libres d'ici la fin de la semaine.

Après les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, de nombreux français ont pris leurs dispositions pour être vaccinés au plus vite. Dans le Loiret, 32.000 rendez-vous ont été pris sur le site Doctolib sur la seule semaine du 12 juillet. On se souvient également que le vacci'drive de Fleury-les-Aubrais a été pris d'assaut les 13 et 14 juillet. Il a d'ailleurs depuis changé de formule. Mais, cette effervescence autour de la vaccination est peut-être en train de retomber.

Des créneaux sans rendez-vous ou en nocturne

A Gien, le centre de vaccination, géré par la Protection civile du Loiret, constate que 1.000 créneaux sont encore disponibles d'ici la fin de cette semaine. Pour faciliter les choses, le centre propose une session sans rendez vous, mercredi de 12h30 à 13H30 et une session en nocturne, jeudi de 18H à 22H. Le reste de la semaine, le centre de Gien, installé salle Cuiry, fonctionne de 9H à 13H et de 14H à 18H. La prise de rendez-vous se fait par Doctolib sauf pour les créneaux sans rendez-vous.