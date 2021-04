Avec 200 interventions depuis 2016, l'antenne du GIGN de Tours fête ses cinq ans

Cela fait cinq ans qu'une antenne du GIGN est installé à Tours. Déjà environ 200 interventions ont été réalisées par cette unité d'élite. Installée depuis avril 2016 dans la caserne Dutertre à Joué-lès-Tours, cette antenne est actuellement composée de 30 gendarmes spécialisés. C'est une des sept antennes du GIGN en France métropolitaine (une nouvelle antenne à Caen a vu le jour la semaine dernière). Douze militaires sont en alerte, 24h24, prêt à partir en 30 minutes en intervention.

200 interventions en cinq ans

L'antenne de Tours est stratégique pour le GIGN en cas d'attaque terroriste mais elle intervient sur bien d'autres missions. Le chef d'escadron Olivier est la tête de l'antenne GIGN de Tours depuis 2016 et dresse un bilan positif de son antenne "depuis 5 ans on a du intervenir 200 fois pour mettre fin aux agissements de délinquants dangereux, pour intervenir sur des situations de forcenés ou de rétentions familiales. Je n'ai pas eu de blessé en intervention et c'est une très bonne chose".

Cette antenne intervient principalement pour interpeller des individus dangereux ou pour maitriser des forcenés lors de prises d'otages. "Le spectre de nos interventions est assez large, notre raison d'être c'est évidemment l'intervention anti-terroriste mais heureusement notre quotidien n'est pas là même si on s'y tient prêt" explique le chef d'escadron Olivier.

Une antenne stratégique pour le GIGN

Cette antenne est stratégique pour le GIGN en cas d'attaque terroriste. Selon le chef d'escadron Olivier, l'installation d'une antenne du GIGN à Tours a deux avantages. D'abord Tours est "au centre de la France", il ajoute "nous sommes sur un nœud routier où nous pouvons nous déplacer assez rapidement vers le nord, le sud, est, ouest, grâce aux autoroutes A10 et A85. Deuxième avantage, il y a cinq centrales nucléaires autour de nous et les antennes du GIGN ont vocation aussi à intervenir dans des centrales en cas de crise terroriste bien qu'il y ait des unités dédiées (PSPG)". Cette antenne intervient sur une grande partie du Centre-ouest de la France. Elle intervenait même jusqu'en Normandie avant que l'antenne de Caen soit créée ce mois-ci.

Un esprit de famille au sein de l'unité

Guillaume fait partie des dix premiers militaires arrivés en 2016. Il décrit un vrai esprit de famille au sein de l'unité, "on prend une alerte pendant une semaine, on est en groupe, on vit les exercices de nuit ensemble, les instructions, les sports de combat, etc. On est presque 24h/24 ensemble". L'antenne du GIGN de Tours a réalisé environ 200 interventions depuis 2016 et déjà une vingtaine cette année.