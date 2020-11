Gignac. Des enseignants en grève face à l'arrivée d'un nouveau principal inquiété par une enquête interne

Des enseignants du collège Lo Trentanel, à Gignac, se sont mobilisés, ce jeudi 12 novembre 2020. Pendant les vacances de la Toussaint, l'équipe a appris que leur principal et celui du collège des Escholiers de la Mosson, à Montpellier, allaient échanger leur poste. Suite à un mois de septembre tendu dans l'établissement montpelliérain, le nouveau principal fait l'objet d'une enquête.

Des enseignants et des membres du personnel des Escholiers de la Mosson ont fait état de pressions - Nathalie Charpentier, professeure d'arts plastiques à Gignac.

"Nous avons reçu beaucoup de témoignages de nos collègues des Escholiers de la Mosson" , indique Nathalie Charpentier, professeure d'arts plastiques au collège de Gignac." Pendant le mois de septembre, des professeurs de l'établissement montpelliérain ont mené une grève d'une semaine.

En réponse, le rectorat a décidé de permuter les principaux du collège de Gignac et de celui de Montpellier. "C'est insensé, conteste Lise Fresard, professeure d'histoire-géographie depuis une dizaine d'années. Ils déstabilisent un collège pour résoudre les problèmes d'un autre. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le personnel de l'éducation nationale!"

Les grévistes réclament un délai

Lundi dernier, les grévistes ont demandé au rectorat de suspendre l'arrivée du nouveau principal, le temps d'avoir les résultats de l'enquête. Une demande restée sans réponse. "Bien évidemment, il faut respecter la présomption d'innocence, tempère Nathalie Charpentier. Mais, pour l'instant, il y a toujours une enquête. Il faudrait appliquer un principe de précaution et attendre les conclusions de l'investigation."

"Si on nous disait : 'voilà les résultats, ne vous inquiétez pas', d'accord! Mais on n'a même pas les résultats de l'enquête!" - Julie Sévely, professeure d'EPS. Copier

Cindy est la maman d'un petit garçon scolarisé dans le collège de Gignac. Alertée par mail d'un changement de direction, la jeune femme soutient le mouvement de grève. "On aimerait avoir plus d'informations sur ce principal", avoue Cindy, inquiète. Si le principal reste en fonction sans que le rectorat ne communique plus en détails, elle est prête à enlever son fils du collège, "pour sa sécurité".

Les grévistes comptent poursuivre leur mouvement ce vendredi 13 novembre 2020 et la semaine prochaine. Le rectorat assure qu'il suit la situation de près, sans donner plus de détails.

Autre mobilisation à Saint-Jean-de-Védas

Des enseignants du collège Louis Germain, à Saint-Jean-de-Védas, sont également en grève aujourd'hui. En conflit avec leur direction depuis plus de trois ans, ils demandent la mutation de leur direction. Les grévistes dénoncent un problème de communication, exacerbé par la crise sanitaire. Au déconfinement, les professeurs n'ont pas été sollicités pour mettre en place le protocole. "Les personnels de la vie scolaire, du secrétariat et même l'infirmière, essentielle en ces temps compliqués, sont exclus des décisions", ajoute une professeure de l'établissement.

Selon le SNES, 65% des enseignants se sont mobilisés. Ils comptent poursuivre leur grève ce vendredi 13 novembre 2020.