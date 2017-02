Gilbert Marcy prend sa retraite et quitte l'Efsra

Après 22 ans passé à la tête du club d'athlétisme de Reims, Gilbert Marcy a décidé de prendre sa retraite. En deux décennies il aura formé de grands noms du sport tel que Yohann Diniz ou Mahiedine Mekhissi. Son successeur sera connu ce lundi soir.

Il l'avoue, il continuera à travailler "un peu" pour l'Efsra : "Efsra un jour, Efsra toujours!" lâche-t-il dans un sourire. Gilbert Marcy quitte la présidence du club d'athlétisme de Reims, mais n'abandonne pas son sport pour autant. Il conserve d'ailleurs un poste à la fédération nationale : "J'irai trois jours tous les quinze jours", précise-t-il. Difficile en effet de passer à autre chose après 22 années à la tête d'un club sportif.

Un détecteur de champions

Quand il regarde en arrière, Gilbert Marcy retient une chose : "Le fait d'avoir développé le club et une structure qui permet au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive". 1300 personnes sont aujourd'hui licenciés à l'Efsra, mais ce que l'on retient de lui c'est d'avoir su détecter les plus grands champions. C'est lui qui accueille Eunice Barber en 1992, juste avant les Jeux Olympiques de Barcelone. Elle n'a que 18 ans, vient de quitter ses parents en Sierra Leone et ne parle pas un mot de français quand elle arrive à Reims. Elle deviendra championne du monde d'heptathlon. Mahiedine Mekissi aussi sera repéré par Gilbert Marcy, dans la cour de son école rémoise alors qu'il n'a que 9 ans. Enfin comment ne pas évoquer sa première rencontre avec Yohann Diniz, qui frappe à la porte de l'Efsra à l'âge de 22 ans pour échapper au service militaire et qui ne demande qu'une seule chose : qu'on l'aide à vivre !

"Je vais pouvoir me consacrer à ma famille"

Ces athlètes, Gilbert Marcy les regarde aujourd'hui avec fierté : "Ca prouve que l'on a su mettre en place la structure nécessaire pour emmener des gamins au haut niveau", explique Gilbert Marcy, avant d'avouer que c'est de plus en plus difficile de les accompagner : "Suivre un athlète jusqu'au haut niveau coûte entre 5 et 10 000 euros par an". Or les subventions s'amenuisent, 77 000 euros en moins par rapport à ce que le club touchait il y a trois ans. "On risque de perdre nos espoirs d'aujourd'hui, qui iront voir ailleurs. Ca a joué dans ma décision de partir de la présidence, parce qu'on ne se sent pas toujours soutenu".

Se consacrer à sa famille, à ses petits-enfants, se reposer, tout en gardant un pied dans le monde de l'athlétisme, voilà ce qui attend aujourd'hui Gilbert Marcy. "Les journées sont longues, compliquées, et l'âge avançant il faut savoir passer la main". Son successeur sera désigné ce lundi lors du comité de direction du club d'athlétisme de Reims.