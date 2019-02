Gilet jaunes : comment La Roche-sur-Yon se prépare à la manifestation "régionale" de samedi

La préfecture a recommandé à certains commerçants de La Roche-sur-Yon de fermer plus tôt et de rentrer leurs poubelles pour la manifestation régionale des gilets jaunes samedi. Côté sécurité, le renfort d'une unité de forces mobiles a également été demandé.

Vendée, France

Combien seront-ils ? Ni les gilets jaunes yonnais ni les autorités n'ont de réponse à cette question, alors qu'un appel à une manifestation régionale des gilets jaunes a été lancé pour La Roche-sur-Yon, une première en Vendée. Dès ce jeudi, le Crédit Agricole a posé des plaques de bois pour protéger ses deux agences en centre-ville, place de la Vendée et rue des Halles.

"On l'a fait aussi tôt parce que l'artisan n'était pas disponible après !", explique le service communication de la banque. La Société générale a prévu de faire de même avant la manifestation de samedi pour son agence de la rue Clémenceau. Mais la grande majorité des commerces attendent de voir, pour ne pas risquer de perdre encore plus de chiffre d'affaire ce samedi.

C'est la première fois qu'on le fait à La Roche-sur-Yon, mais on protège nos agences de cette façon depuis le mois de novembre à Nantes, par exemple Cours des 50 otages - le Crédit Agricole

Une unité de forces mobiles demandée

Une réunion a eu lieu ce mercredi entre la mairie et la préfecture pour établir les mesures de précautions pour la journée de samedi. La préfecture aurait demandé au commandement régional la présence d'une unité de forces mobiles, c'est-à-dire soit des CRS soit des gendarmes mobiles, affirme-t-on du côté des forces de l'ordre. Elle ne sera pas forcément octroyée, car leur déploiement dépend des besoins dans la région le jour J.

Quelques agences bancaires calfeutrées et des consignes de prudence aux commerçants à La Roche-sur-Yon avant la manifestation "régionale" des #giletsjaunes ce samedi en #Vendée#LRSYhttps://t.co/kkjxZtFcpEpic.twitter.com/kqVgAByil0 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 7, 2019

Les services municipaux, eux, sont passés dans les commerces du centre-ville ce jeudi pour les prévenir de la tenue d'une manifestation, et "qu'il y aurait peut-être des casseurs", affirme une commerçante de la gare. "Ils nous ont conseillé de fermer un peu plus tôt, avant 13 heures", explique-t-elle. La mairie leur a également demandé de ranger leurs poubelles en intérieur et les chaises et tables de terrasses qui peuvent se trouver sur la voie publique. Mais le mobilier urbain n'a pas été enlevé ou déplacé.

Les commerçants pas très inquiets

"Ils n'étaient que 300 à Cholet samedi dernier", pour la précédente manifestation régionale, fait-on remarquer du côté des forces de l'ordre, qui craignent quand même la présence de personnes venues de l'extérieur : "ils étaient une quarantaine à Cholet qui ont voulu faire du grabuge, mais les manifestants locaux les ont contenus".

"On a aucune idée de ce qui nous attend pour la journée de samedi", affirme-t-on également du côté des gilets jaunes yonnais. L'un d'entre eux affirme que la manifestation est "une idée qui a germé dans les rassemblements à Nantes ou Angers, où on nous a dit : mais quand est-ce que ça se passe chez vous les Vendéens ? Il ne se passe jamais rien à La Roche. Vu le public qui peut débouler, il pourrait y avoir de l'action, comme à Angers ou à Nantes".