Gilets jaunes : Paris ville morte samedi

Paris va tourner au ralenti ce samedi, en prévision des manifestations des "gilets jaunes" alors que les autorités redoutent de nouveaux débordements violents. Sur les conseils de la préfecture de police, de très nombreux commerces vont baisser le rideau par crainte de dégradations et de pillages.

Ce sera notamment le cas des grands magasins Printemps (Haussmann, Louvre, Nation, Italie), Galeries Lafayette Paris Haussmann, et BHV Marais. Mais aussi des magasins Citadium. Les enseignes de luxe Gucci, Saint Laurent, Balenciaga ou encore Boucheron n'ouvriront pas leurs boutiques tandis qu'Hermès n'ouvrira que son magasin de la rive gauche. A deux semaines et demi de Noël

De nombreux bâtiments publics fermés

A titre préventif, la mairie de Paris a ordonné la fermeture des bâtiments municipaux qui accueillent du public dans les zones les plus à risque : des musées, des centres culturels, des centres sociaux, des gymnases, des stades... La liste complète des établissements fermés est disponible sur le site internet paris.fr et sera remise à jour régulièrement. Des monuments ou institutions comme la Tour Eiffel, le Louvre, le jardin des Tuileries, le musée d'Orsay et le Grand Palais garderont portes closes.

Neuf marchés alimentaires du samedi ont aussi été annulés, et 158 stations Vélib' seront inaccessibles. Les maires des vingt arrondissements ont toute liberté pour prendre des mesures complémentaires, a indiqué Anne Hidalgo. Qui a décidé de réactiver la cellule de crise municipale, en lien avec la préfecture de police.

De son côté, le Rectorat de Paris a d'ores et déjà annulé tous les cours prévus samedi dans les lycées de la capitale.

C'est évidemment une tristesse immense que de voir notre ville en partie à l'arrêt, mais votre sécurité est la priorité absolue. Je vous invite à faire preuve de prudence, de sérénité et de sang-froid. Prenez soin de Paris ! Anne Hidalgo, maire de Paris

La mairie de Paris se prépare au pire. 300 agents municipaux ont procédé ces derniers jours à la sécurisation de l'espace public en retirant plus de 2.000 éléments de mobilier urbain : des grilles d'arbre, des barrières de chantier ou des colonnes à verre, afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés comme des armes par les casseurs. 8.000 policiers, gendarmes et CRS seront déployés samedi dans les rues de Paris.