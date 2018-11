Gilets jaunes : 1.500 actions prévues samedi, l'ampleur de la mobilisation difficile à prévoir

Si plusieurs manifestations des "gilets jaunes" prévues samedi ont été déclarées, les autorités craignent un mouvement spontané de bien plus grande ampleur et évoquent un "risque sécuritaire". "Environ 1.500 actions sont attendues sur le territoire et seulement un peu plus d'une centaine auraient été déclarées", selon une source policière.

4.000 hommes supplémentaires mobilisés par les forces de l'ordre

"Trente unités de forces mobiles sont mises à disposition des préfets pour intervenir en renfort des effectifs normaux de police et de gendarmerie", soit un peu plus de 4.000 hommes supplémentaires, précise-t-on au ministère de l'Intérieur, où une cellule de crise sera mise en place samedi en lien avec le ministère des Transports.

Très peu de manifestations déclarées en préfecture

"Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas une organisation syndicale - qui a l'habitude de faire une manifestation - qui l'organise. Par exemple, une manifestation, ça se déclare en préfecture. Là, très peu l'ont déclarée" : dès mardi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'inquiétait ainsi de la difficulté d'encadrer un mouvement qui s'est développé en dehors de tout cadre syndical ou politique. Les organisateurs avaient jusque 72 heures avant la journée d'action de samedi pour déclarer leurs manifestations en préfecture, "mais il y a sûrement un peu de souplesse", espère une source policière.

Plusieurs préfectures ont battu le rappel jeudi auprès des organisateurs, les invitant à se présenter à leurs services pour déclarer les rassemblements, comme la loi l'exige, rappelant la peine encourue pour le délit d'entrave à la circulation : deux ans de prison, 4.500 euros d'amende et retrait de six points sur le permis de conduire.

Nos services de renseignement ont un gros travail à fournir" - Un policier syndicaliste

"C'est compliqué, car c'est un phénomène hétéroclite, il y a des gens de tous les horizons", confirme Christophe Rouget, du syndicat de police SCSI-CFDT. "Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude des manifestations, qui peuvent ne pas les déclarer. Nos services de renseignement ont un gros travail" à fournir, ajoute-t-il.

Un "vrai casse-tête" pour les policiers

À en croire la carte diffusée sur les réseaux sociaux et mise à jour régulièrement par les "gilets jaunes", plusieurs centaines de rassemblements sont prévus sur l'ensemble de la France, sans que l'on sache toutefois s'il s'agit de blocages ou de manifestations et combien de personnes seront mobilisées. "C'est un vrai casse-tête. Sans déclarations, les préfets ne peuvent pas faire une demande précise de renforts policiers, ni savoir combien de forces de l'ordre sont nécessaires, et où", note une source policière.

"Il y a le problème de la mobilisation policière, mais aussi celui des consignes qui seront données", s'inquiète une autre source au sein de la police. "Est-ce qu'il faudra évacuer les manifestants, au risque que ce soit des familles avec enfants, ou verbaliser ?", s'interroge-t-elle.