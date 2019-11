Gilets jaunes, 1 an après - Eric Trépon : « La police ne nous respecte pas même quand on marche paisiblement »

Paris, France

D’origine citoyenne, le mouvement des « Gilets Jaunes » avait comme premier sujet de contestation la hausse des taxes sur les carburants.

Ce mouvement a pris de l’ampleur alors que les prix de l’essence et du diesel étaient au plus haut depuis six ans.

En signe de ralliement, les automobilistes inquiets pour leur pouvoir d’achat, ont disposé derrière leurs pare-brises, le gilet jaune de sécurité.

La première action, dite « Acte I » a été une journée de blocage national sur les routes, le 17 novembre 2018, organisée par des comités locaux.

Dans son émission Talent de vie, Déborah Grunwald a reçu Eric Trépon. Ce dernier a rejoint le mouvement dès le début bien qu’il ne rencontre pas de difficultés particulières pour boucler les fins de mois.

Pour Eric Trépon, ce mouvement a amené les gens à communiquer entre eux et à s’entraider. C’est parfois plus simple de parler à une tierce personne qu’à des amis.

Eric Trépon s’est confié également sur les violences qui ont eu lieu dans les manifestations, notamment celles des Champs-Elysées, et qui ont peut-être un peu desservi la cause.

Pour lui malheureusement, l’histoire montre que c’est la seule façon de se faire entendre des gens qui nous gouvernent.

Mais il revient également sur le comportement des forces de l’ordre qu’il juge aujourd’hui insultant et provocateur et qui a conduit à la radicalisation de certains manifestants.

L’un des regrets d’Eric Trépon est le traitement médiatique du mouvement. Pour lui, certains médias n’ont fait que « rapporter les débordements ».

A ceux qui prétendent que le mouvement s’essouffle, Eric Trépon leur répond que simplement les gens ont peur de se faire blesser, tabasser ou encore mutiler. Mais il affirme que de nombreuses personnes demandent comment aider le mouvement sans aller aux manifestations.

Aujourd’hui, le mouvement des Gilets jaunes réclame toujours le RIC, le référendum d’initiative citoyenne.

