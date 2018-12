Gilets jaunes : 136.000 personnes mobilisées pour l'acte IV, un nombre record d'interpellations

Environ 136.000 personnes ont participé à la nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes samedi, soit le même nombre que le 1er décembre. Plus de 1.700 personnes ont été interpellées dont un millier à Paris. Les gilets jaunes attendent désormais la prise de parole d'Emmanuel Macron.

Le ministère de l'Intérieur a communiqué ce dimanche un bilan actualisé de la quatrième journée de mobilisation des gilets jaunes. Environ 136.000 personnes ont participé à des rassemblements partout en France, soit le même nombre que le 1er décembre. Du côté des interpellations, on recense 1.723 interpellations, dont 1.220 gardes à vue en France. Rien que dans la capitale, les forces de l'ordre ont procédé à un nombre record de 1.082 interpellations samedi, contre 412 le 1er décembre.

Selon un bilan national provisoire de la direction générale de la santé, 179 personnes blessées ont été prises en charge sur toute le territoire par les équipes médicales des hôpitaux.

Emmanuel Macron apporte son soutien aux forces de l'ordre

Les gilets jaunes attendent désormais la prise de parole d'Emmanuel Macron. Le Chef de l'Etat devrait annoncer de nouvelles mesures peut-être lundi, en réponse à cette crise. "À toutes les forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui, merci pour le courage et l'exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve", a-t-il tweeté samedi en fin de soirée.

Il y aura beaucoup plus de dégâts que la semaine dernière, le coût économique sera plus important" - Le 1er adjoint de la maire de Paris

Les violences dans la capitale samedi sont sans commune mesure avec les scènes de guérilla urbaine qui avaient été observées le samedi 1er décembre, des images qui avaient stupéfié le monde entier. La mairie de Paris estime cependant que la journée du 8 décembre a fait plus de dégâts matériels. "Il y aura beaucoup plus de dégâts suite à la journée d'hier qu'il y a une semaine", a déclaré dimanche Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo, chargé du budget de la capitale. Il juge le "coût économique beaucoup plus important", dû notamment aux très nombreux commerces restés fermés dans ce qui est traditionnellement un temps fort des achats avant les fêtes.

Ce quatrième samedi de mobilisation a aussi été marqué par des affrontements et des dégradations à Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne, Nantes et Marseille.