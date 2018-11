Gilets jaunes : 528 blessés dont 17 graves, le ministre de l'Intérieur appelle à débloquer les sites sensibles

Le ministre de l'Intérieur a annoncé, ce lundi soir, que le bilan des manifestations des gilets jaunes s'élevait désormais à un mort et 528 blessés, dont 17 graves depuis samedi. 27.000 manifestants ont été recensés lundi. Les dépôts pétroliers et sites sensibles seront dégagés, affirme le ministre.

Ce lundi soir, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a fait un nouveau point concernant le mouvement des gilets jaunes. Outre l'accident mortel qui a endeuillé un barrage samedi, le bilan des blessés en marge des manifestations s'élève désormais à 528, dont 17 graves. Les rassemblements ont également fait 92 blessés dont 2 graves parmi les forces de l'ordre, a précisé le ministre de l'Intérieur.

Les dépôts pétroliers et sites sensibles appelés à être dégagés

Au plus fort de la mobilisation ce lundi, 27.000 manifestants ont été recensés, a annoncé Christophe Castaner, qui en "appelle à la responsabilité et au respect mutuel." Il a également dit avoir demandé aux préfets de _"dégager systématiquement les dépôts pétroliers et les sites sensibles. Les opérations de déblocage vont donc se poursuivre dans les heures qui viennent", a-t-il ajouté. "Je demande solennellement, mais fermement, à ceux et celles qui veulent manifester de continuer à manifester s'ils le veulent, mais sans chercher à bloquer et à atteindre la liberté de chacune et chacun"_, a déclaré le ministre