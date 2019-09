"Gilets jaunes" : 106 interpellations à Paris, des tensions sur les Champs-Elysées

Paris, France

Alors que les autorités s'attendent à un samedi "compliqué", mêlant 45e journée de manifestation des gilets jaunes, marche pour le climat, manifestation contre la réforme des retraites et journées du patrimoine, la préfecture de Police de Paris a annoncé ce samedi avoir interpellé 106 personnes à la mi-journée. Un total de 1249 contrôles ont été réalisés dans les zones interdites à la manifestation. 104 personnes ont été verbalisées.

Un peu plus tôt dans la matinée, les premières tensions avaient été signalées Gare St-Lazare. Un millier de personnes, défilant près de la gare du Nord-Ouest de Paris ont été dispersées à coups de gaz lacrymogènes. Des personnes casquées et cagoulées ont déambulé dans l'enceinte de la gare peu avant 10h.

Interdiction de manifester sur les Champs-Elysées

Après un appel à se rassembler place de la Madeleine à 9h, les "gilets jaunes" se sont donné rendez-vous à 10h sur les Champs-Elysées. Le reporter de France Bleu Paris signalait à 12h que le calme y était revenu, après quelques "moments chauds". Quelques dizaines de manifestants, ne portant pas de gilets jaunes, cela leur étant interdit, ont réussi à descendre les Champs, mais les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement, pour les disperser, le préfet de police Didier Lallement ayant pris un arrêté d'interdiction de manifester.

Les zones bouclées : les Champs-Elysées et l'avenue de la Grande Armée, l'Assemblée Nationale, l'Hôtel Matignon, le Trocadéro et la Tour Eiffel, le Sénat, la cathédrale Notre-Dame de Paris, et pour la première fois les Bois de Vincennes et de Boulogne. Environ 7.500 policiers et gendarmes sont déployés dans les rues de la capitale a annoncé ce vendredi le préfet de police. À Paris et en région, des bâtiments publics sont fermés au public.