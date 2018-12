Gilets jaunes : 7e samedi de mobilisation un peu partout en France

France

Il s’agit du septième samedi de manifestation pour les gilets jaunes dans toute la France. Des rassemblements sont prévus à Bordeaux, Nantes, Toulouse, Paris ou encore Rennes et Amiens. Pour le moment, on constate quelques perturbations, notamment sur les routes en ce week-end de chassé-croisé.

Des barrages filtrants aux péages

Des gilets jaunes mènent ce samedi matin une opération "barrage filtrant" au niveau du péage de La Barque Nord, sur l'autoroute A8 direction Aix-en-Provence. Des manifestants sont également présents au péage de Portet-sur-Garonne, sur l'autoroute A64 direction Pau.

Selon Vinci autoroutes, quatre échangeurs sont fermés sur les autoroutes A7 et A9. Ceux de Bollène, d'Orange Sud et de Narbonne Sud notamment, suite à des dégradations. Le péage de Bandol, sur l'A50, est lui aussi fermé, car trop endommagé. En Isère, une soixantaine de gilets jaunes organisent également une opération péage gratuit ce samedi matin à Sainte-Hélène-sur-Isère.

Selon le PC Mobilité de Radio France, une manifestation est en cours sur l'A10 dans les Yvelines, à hauteur du péage de Saint-Arnoult.

Premières interpellations à Amiens

A Amiens, la journée a débuté par l’interpellation d'une dizaine de gilets jaunes, certains en possession de "barres de fer susceptibles d'être utilisées comme arme" selon le parquet. Pour la première fois depuis le début du mouvement, le préfet de la Somme a décidé d'interdire les manifestations dans la capitale picarde. La semaine dernière, cela avait dégénéré : des poubelles avaient été incendiées et du mobiliser urbain dégradé.

En Isère, des gilets jaunes se sont rassemblés sur le rond-point nord d'Albertville. Et l'accès à l'aéroport de Chambéry Saboie est lui filtré par la gendarmerie. En Sarthe, 20 manifestants sont postés au rond-point de l’Océane, au nord du Mans, mais sans filtrage ni blocage. Et en Normandie, les gilets jaunes du Calvados et de l’Orne sont rassemblés place du théâtre à Caen.

Les #GiletsJaunes du Calvados et de l’Orne se rassemblent Place du théâtre à Caen, pour le 7eme acte de la mobilisation. pic.twitter.com/WIEVrvRK0V — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) December 29, 2018

A Rouen, ils sont environ 600 à s'être donnés rendez-vous devant la mairie ce samedi matin. Ils défilent dans les rues en chantant « Macron démission ».