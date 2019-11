Gilets jaunes : 80 manifestants en opération escargot à Pau

Pau, France

Les gilets jaunes de Pau se sont donnés rendez-vous au même endroit que l'année dernière, jour pour jour. Ils étaient une soixantaine sur le parking du Zénith pour le départ de cette manifestation anniversaire.

Le cortège s'est un peu garni pour atteindre 80 manifestants, qui se sont dirigés en opération escargot, une partie à pied et une partie en voiture, vers le Leclerc de l'université. Le 17 novembre 2018 c'était déjà le premier lieu bloqué par des centaines de gilets jaunes. L'action du jour consistait d'abord à bloquer la station-service, de 10h à midi.

Quelques minutes plus tard ils sont entrés dans le calme dans la grande-surface, pour distribuer quelques tracts. Un petit groupe d'une dizaine de manifestants s'est positionné devant les caisses automatiques, symbole selon eux des dérives du libéralisme.

A noter la présence de Gérard Filoche, fondateur de la Gauche démocratique et sociale (GDS) et ancienne figure du PS. Il tenait une réunion à Pau ce dimanche et a tenu à apporter son soutien aux gilets jaunes palois.

Vers midi le groupe s'est dispersé, les actions prévues l'après-midi ont été annulés. Une action symbolique avec une vingtaine de gilets-jaunes a eu lieu devant la mairie, à 14h30. Ils ont parodiés le "lancer de manteau" de François Bayrou. Cette image du maire de Pau qui jette sa veste à une collaboratrice a été interprété comme un geste de mépris par certains gilets jaunes.

Par ailleurs, des gilets jaunes ont ouvert les barrières au péage de Lannemezan en milieu de journée, avant l'intervention des forces de l'ordre. Les manifestants ont finalement quitté les lieux après environ une heure. La veille, samedi 16 novembre, il y avait 300 gilets jaunes mobilisés à Tarbes.

à lire aussi Gilets jaunes : 300 manifestants à Tarbes pour l'anniversaire du mouvement