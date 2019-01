Gilets Jaunes : 850 000 euros de dégradations à Rouen selon un premier bilan de la Métropole

La Métropole Rouen Normandie a communiqué ce vendredi un premier chiffrage des dégradations commises lors des manifestations de Gilets Jaunes à Rouen. Selon ce premier bilan, la facture s'éléve à 850 000 euros de dégâts sur l'espace public et les chantiers.

Rouen, France

Les dégradations commises dans Rouen à la suite des dernières manifestations sont très importantes pour Rouen. La Métropole l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué. Un premier chiffrage fait état de 850 000 euros, sans compter la mobilisation particulière demander aux employés pour prévenir, nettoyer ou encore réparer le matériel dégradé. Les dommages portent sur l'espace public (chaussée, trottoirs, plateforme TEOR), le mobilier urbain (abribus, panneaux de signalisation, garde-corps des ponts), les bacs et contenur à déchets.

Nouvel appel au calme

La Métropole rappelle qu'il s'agit d'un bien commun , que les chantiers, comme celui de la T4 et du "Coeur de Métropole" vise à embellir le cadre de vie "Les retarder davantage, c'est pénaliser Rouen, notre ville-centre et tout notre bassin de vie" indique le communiqué. La Métropole rappelle avoir porté plainte contre X suite aux différents épisodes de dégradations, elle a demandé aux entreprises touchés de faire de même. Elle appelle au calme et à la responsabilité de tous.