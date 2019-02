"Gilets jaunes" à Caen : à quoi s'attendre pour ce samedi ?

Caen, France

Pour ce quinzième samedi de manifestation dans les rues de Caen, les "gilets jaunes" ont prévu une nouvelle fois de se réunir à 14 heures place du Théâtre, pour la traditionnelle marche. Mais pour la première fois, les organisateurs ont publié le tracé de la marche pour éviter les couacs de la semaine dernière où, faute d'organisation précise, le cortège s'était scindé en deux à peine une heure après le début du défilé.

Une action surprise durant le défilé

La manifestation n'est toujours pas déclarée officiellement en préfecture, mais selon le tracé établi entre les organisateurs et le groupe de musique "Artentat" (chargé d'animer et de "rendre festif" le défilé disent les organisateurs), les manifestants vont partir de la place du Théâtre direction le port pour revenir ensuite vers la prairie avant de remonter vers le centre-ville, de passer devant la mairie de Caen et de s'arrêter normalement place Saint-Martin. Une "action surprise" est aussi prévue au cours du défilé, sans plus de précision pour l'instant.

Le tracé de la manifestation des "gilets jaunes" du 23 février à Caen - Capture d'écran

Une marche des femmes dimanche

Dimanche, une marche des femmes est prévue dès 10 heures au départ du Phoenix de l'université de Caen, ce sera à 10h30 "pour les Handi au CHU" précise le message publié sur le groupe Facebook "Les Automobilistes de Normandie en Colère !". L'arrivée est prévue à 11h30 place François Mitterrand suivi d'un pique nique et d'une Assemblée Citoyenne en plein air.

Dans l'après-midi, certains "gilets jaunes" ont prévu d'assisté à la diffusion du film "J'veux du soleil" du député la France Insoumise François Ruffin, qui sera présent au Café des images à Hérouville-Saint-Clair.