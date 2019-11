Gilets Jaunes : à La Châtre le mouvement a permis de créer "un lien social nécessaire"

A La Châtre,un peu plus de 60 gilets jaunes ont défilé à l'occasion du premier anniversaire du mouvement. Ce samedi 16 novembre, on comptait une majorité de gilets jaunes de la première heure.

La Châtre, France

A la Châtre un peu plus de 60 gilets jaunes ont défilé dans une ambiance bon enfant. Depuis le début, la commune est un point de rendez-vous des gilets jaunes de l'Indre ; au début sur le rond point du Lion d'Argent puis dans un garage à proximité.

Dans les rangs des manifestants ce samedi 16 novembre, on comptait une majorité de Gilets Jaunes de la première heure.

Comme tous les samedis depuis un an, Annick et Monique défilaient bras-dessus bras-dessous : ces 2 retraitées se sont rencontrées sur le rond point du Lion d'Argent à La Châtre : "On est une famille maintenant ! On se serre les coudes parce-qu'on est dans la même galère" s'exclament-elles en choeur.

Un an et toujours la même revendication : plus de pouvoir d'achat

Retraites, salaires, impôts : les revendications n'ont pas changé. Les Gilets Jaunes réunis à La Châtre s'inquiètent de la baisse de leur pouvoir d'achat. S'ils estiment que le président Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas répondu à leurs revendications., beaucoup comme Manuel, ont trouvé dans le mouvement des Gilets Jaunes ce lien social qui leur manquait :

"Avant les gens ne se connaissaient pas, maintenant ils se connaissent, c'est ça aussi l'esprit Gilet Jaune."

D'autres rassemblements sont prévus dimanche 17 novembre dans l'Indre : à Argenton-sur-Creuse et au Blanc.