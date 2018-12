Gilets jaunes : à Laval, les commerçants vont pouvoir ouvrir un dimanche de plus au mois de décembre

Laval, France

Les commerçants lavallois vont pouvoir ouvrir un dimanche de plus au mois de décembre. Normalement, c'est cinq dimanches par an autorisés et deux ouvertures étaient prévues en décembre (les 16 et 23). Sauf qu'en raison des différentes actions des Gilets jaunes, les commerçants ont constaté une forte baisse de leur chiffre d'affaires lors des trois derniers samedis. Du coup, le préfet de la Mayenne a donné l'autorisation aux commerçants d'ouvrir un dimanche supplémentaire. Ce sera dimanche prochain (le 9 décembre) de 14 heures à 18 heures.