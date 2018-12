Gilets Jaunes à Marseille, un millier de manifestants

Marseille, France

Acte 5 de la mobilisation des Gilets Jaunes. Malgré l'appel du gouvernement à ne pas manifester et les annonces faites en début de semaine par Emmanuel Macron. A Marseille, un peu plus de mille manifestants ont tenté en fin de matinée de rejoindre la Préfecture, en vain, puis se sont dirigés vers l'hôtel de ville avant de faire un "sitting" sur le Vieux Port face aux forces de l'ordre. Des Gilets Jaunes rejoints depuis le début d'après midi par le syndicat CGT pour défendre le pouvoir d'achat. Les lycéens réunis vers la gare St Charles devraient se joindre au mouvement. Tout se passe dans le calme pour l'instant. Mais le marché de Noël et la foire aux santons sont fermés et les transports en commun, bus et tramway, connaissent quelques perturbations en centre ville.

Les gilets jaunes qui font un sitting sur le Vieux-Port de Marseille, face aux forces de l’ordre pic.twitter.com/vdlBMuH6OQ — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 15, 2018

des barrages et manifestations de Gilets jaunes sur les autoroutes

Des manifestations sont en cours que l'autoroute A8 au péage du Muy, péage de Trets, Puget-sur-Argens, Saint Maximin. Sur l'A51 à La Saulce, Manosque, Forcalquier, Meyrargues, Peyruis et Sisteron , sur l'A52 à La Bouilladisse et des filtrages toujours en cours sur l' A50 à Bandol et La Ciotat .

Gilets Jaunes en centre ville de Marseille © Radio France - Julie Pacaud