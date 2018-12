Gilets jaunes : à quoi s'attendre pour l'Acte VI ce samedi en Gironde ?

Les appels à manifester à Bordeaux se multiplient sur les réseaux sociaux. Les autorités prennent des mesures semblables aux précédents samedis, avec la fermeture de plusieurs bâtiments et un déploiement des forces de l'ordre en centre-ville.

Bordeaux, France

Les Gilets jaunes girondins appellent à manifester à nouveau ce samedi, pour un "Acte VI" du mouvement. Alors que des actions se poursuivent depuis plusieurs semaines, notamment à Langon ou Sainte-Eulalie, les principales manifestations ce samedi devraient avoir lieu sur Bordeaux, même si aucune n'a été déclarée à la préfecture de la Gironde. Les autorités vont mettre en place un dispositif semblable aux précédents samedis de manifestation. Pour permettre le déploiement des forces de l'ordre en centre-ville, le match de football Bordeaux-Amiens, qui devait se jouer ce samedi, a été décalé à ce dimanche (17h).

Bordeaux au cœur de l'Acte VI des Gilets jaunes girondins

Sur les réseaux sociaux, les appels à manifester sur Bordeaux se multiplient. Le premier rassemblement pourrait avoir lieu dès 11h près du centre commercial Mériadeck, à l'appel d'un groupe de Gilets jaunes voulant mener une action "économique." Un autre groupe pourrait se retrouver à la gare Saint-Jean à partir de 13h, pour un rassemblement fixe qui n'a pas pour objectif de bloquer les trains. Le principal point de rassemblement devrait être la place des Quinconces, à partir de 14h.

Alors que le maire de Bordeaux Alain Juppé a pris la décision de faire de la place un parking gratuit pour trois jours, afin d'attirer plus de clients dans les commerces qui accumulent les pertes depuis le début des manifestations en centre-ville, c'est des Quinconces que le cortège devrait s'élancer, vers 15h. Le défilé des Gilets jaunes devrait emprunter la rue Sainte-Catherine, passer par la Victoire, la gare, et revenir Place de la Bourse. Les lignes de tram seront interrompues à partir de 13h30 en centre-ville.

22/12 : Manifestations prévues en centre-ville de Bx. Déviations bus et interruptions tram à prévoir.

Suivez demain en temps réel l'info sur nos comptes ou sur https://t.co/nDtL3mqeY1



Détails sur https://t.co/LYQtw2DQdl — InfoTBM (@info_tbm) December 21, 2018

Un dispositif de sécurité similaire aux précédents samedis

Des établissements culturels seront fermés, dont le Musée d'Aquitaine ou le Grand Théâtre-Opéra, plusieurs jardins et squares clos, et des services de la mairie de Bordeaux ne seront pas assurés, comme le service de l'état civil de l'hôtel de ville. Un arrêté préfectoral interdit les manifestations publiques en plusieurs lieux du centre-ville de Bordeaux (place Gambetta, place Pey Berland, rue Vital Carles...). Les forces de l'ordre seront à nouveau déployées en nombre, dans un dispositif similaire aux précédentes manifestations. Dans un communiqué, la mairie indique qu'une "attention particulière a été portée à la protection des chantiers susceptibles de fournir des projectiles." Elle invite par ailleurs les riverains du centre-ville "à rentrer leurs bacs de déchets ménagers dans les immeubles" et recommande aux commerçants "une grande vigilance."