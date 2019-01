Gilets jaunes : à quoi va ressembler l'acte VIII à Toulouse et dans la région

Midi-Pyrénées, France

Le mouvement a beau avoir faiblit ces derniers temps, les gilets jaunes ne désarment pas. Après avoir tenté de bloquer les dépôts pétroliers de Lespinasse et de Fondeyre au nord de Toulouse dans la nuit de jeudi à vendredi, ils comptent revenir dans la rue ce samedi, pour l'acte VIII de la mobilisation.

Manifestations à Toulouse avec des gilets jaunes venus d'autres départements

Plusieurs mobilisations sont prévues dans la région, à commencer par Toulouse avec 2 rendez-vous : le premier à 9h place Wilson et le deuxième, le plus important a priori, à 13h30 square de Gaulle derrière le Capitole. L'objectif est de dépasser les chiffres de la semaine dernière, les 1350 manifestants annoncés par la préfecture. Les gilets jaunes sont convaincus qu'ils seront beaucoup plus nombreux, avec des groupes venus en renfort de toute la région. Il y aura notamment des gilets jaunes de Villefranche-de-Rouergues et d'autres venus de Gaillac.

Mais Toulouse n'est pas la seule ville concernée par l'acte VIII. Une manifestation est prévue aussi à Albi, à 14h place du Vigan. A la même heure, un cortège partira de le place des Fontaines à Montauban, et dans la matinée, un rendez-vous est fixé à 10h à Foix, sur les allées de Villote.

Dans le Gers, dans le Lot et sur toute la région, il y aura aussi à nouveaux des mobilisations sur les rond-points et quelques opérations péages gratuits comme sur l'A64 à Muret ce samedi matin. L'idée de cet acte VIII est de remobiliser les troupes, pour repartir de plus belle. Une opération "blocage national de l'économie" est déjà annoncée le 13 janvier.

Capture écran page facebook d'un groupe de gilets jaunes toulousains - Capture écran page facebook

Les mobilisations dans le détail :