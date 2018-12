Gilets jaunes : "On a vu des bandes organisées à Paris qui veulent tuer du flic" SGP FO Police à Niort

Niort, France

Après les violences à Paris lors du weekend du 1er et 2 décembre, matinale spéciale sur France Bleu Poitou ce lundi 3 décembre, au 17e jour de mobilisation des gilets jaunes.

"On a vu des bandes de casseurs qui ne veulent plus casser du flic mais tuer du flic" Pascal Valès, SGP FO Niort Copier

Pascal Valès, délégué local du syndicat SGP Fo à Niort, invité de cette matinale spéciale estime qu'il faut "analyser ce qui s'est passé". Le policier déclare qu'à Niort, "on a été extrêmement choqué" après avoir vu les images des violences à Paris. "On s'aperçoit qu'il y a bien une mise en oeuvre des casseurs. On fait bien le distinguo entre les casseurs et les revendications des gilets jaunes depuis 15 jours maintenant. On a vu vraiment des bandes organisées qui ne veulent plus casser du flic mais tuer du flic".

"Avant d'utiliser les grands mots, il faut voir comment on peut mutualiser les forces de l'ordre" Pascal Valès, syndicat SGP FO Niort Copier

Le syndicat SGP FO Police ne s'est pas encore prononcé sur l'état d'urgence demandé par certains après les violences à Paris. Pour Pascal Valès : "Avant de rentrer dans les grands mots il faut se poser la question de comment on peut mutualiser les forces". Le policier niortais rappelle que ces collègues sont épuisés par les différentes missions qu'on leur confie. Il s'était déjà exprimé sur le sujet sur France Bleu Poitou.