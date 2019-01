Gilets jaunes, acte 8 : les Mayennais multiplient les actions

Mayenne, France

Samedi 5 janvier, 10 heures du matin, place de l'hôtel de ville de Laval : au milieu des passants qui reviennent du marché, un petit groupe de gilets jaunes se réunit dans le calme. Ils ne restent pas bien longtemps, car l'objectif principal est ailleurs : "On va à la gendarmerie", annoncent-ils.

L'hôtel de ville de #Laval est un point de rassemblement avant d'aller à la gendarmerie. Des #GiletsJaunes sont déjà sur différents points du département, notamment les péages : Changé, la Gravelle, Louverne... pic.twitter.com/ytClkIFFCM — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

Six plaintes contre le ministre de l'Intérieur

Arrivés sur place en fin de matinée dans les chants et les rires, les manifestants reviennent finalement vers 14h, en petit comité, à la grille de la gendarmerie. Six d'entre eux, y compris l'organisateur Cédric, y entrent afin de déposer une plainte contre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Cette fois, c'est la bonne ! La @Gendarmerie_53 ouvre ses portes à l'organisateur de la manifestation, Cédric. D'autres personnes comptent aussi déposer une plainte en leur nom, "contre les violences policières et le mépris du gouvernement", disent-ils. pic.twitter.com/gq5OTEnEhp — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

"Ras-le-bol de se faire taper dessus"

En attendant leurs collègues, les quelques gilets jaunes restés dehors nous éclairent sur les causes de cette plainte : "On se porte témoins des violences policières contre les gilets jaunes, dans les manifestations des semaines précédentes", énonce l'une d'entre elles. D'autres sont encore abasourdis de s'être faits gazer à Laval, dans les premiers jours du mouvement, mi-novembre. "Ras-le-bol de se faire taper dessus", éructe un autre.

Ils étaient au départ une cinquantaine devant la gendarmerie de Laval, avant de se déployer dans d'autres points du département. © Radio France - Simon de Faucompret

Un effet boule de neige ?

À la sortie des plaignants, les questions fusent. Cédric apprend notamment à ses camarades qu'il est convoqué deux jours plus tard, le lundi 7 janvier, ici même. La raison ? "Organisation de manifestation non déclarée", glisse-t-il, la convocation en main. Il ajoute avoir porté plainte pour "usage abusif des forces de police" et "non-assistance à personne en danger."

"Il faut que ça fasse un effet boule de neige", ajoute-t-il. "Que d'autres gilets jaunes déposent des plaintes ailleurs en France, ce n'est pas compliqué, la preuve. Il suffit d'une personne et de quelques minutes." Une telle action s'est d'ailleurs déjà produite à Saint-Malo fin novembre.

Opérations "Péages gratuits"

Outre ces plaintes, les manifestants se sont de nouveau rendus sur différents péages de Mayenne pour ouvrir les barrières, et permettre aux automobilistes de passer gratuitement. À la Gravelle, mais aussi à Changé ou Louverné, ils étaient plusieurs dizaines par péage.

Opération "Péages gratuits" : Les #giletsjaunes sont aussi présents sur le péage de Changé. "On lève les barrières pour toucher le portefeuille de Vinci et faire plaisir aux automobilistes" pic.twitter.com/Pjqjl41sAu — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 5, 2019

"Là, on tape directement dans le porte-feuille de Vinci", se réjouit l'un d'eux. "Et on fait un petit cadeau aux gens, qui ne paient pas l'autoroute. C'est plutôt ça qu'il faut faire, alors qu'une opération escargot, c'est souvent mal vu." De là à réitérer plus souvent les opérations ? "C'est possible", ajoute-t-il sans en dire davantage.