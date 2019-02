Gilets Jaunes Acte XII : Premier raté dans le Jura

C'est ce qu'on appelle un flop. A peine 150 gilets jaunes se sont réunis sur le rond point de l'Intermarché de Poligny hier, samedi 2 février pour l'acte XII. C'est beaucoup moins que ce qui était attendu. La ville, qui accueillait le même jour la traditionnelle "Percée du Vin Jaune" s'était préparée à la venue de milliers de Gilets Jaunes à bord d'une dizaine de cars.... qui ne sont jamais apparus.

C'est un premier raté pour les Gilets Jaunes du Jura. Seuls les habitués du rond point de l'Intermarché de Poligny, rejoints par leurs camarades de Lons le Saunier étaient présents.

"Ils se sont peut être perdus, on les a peut-être intercepté sur la route ou alors ils n'ont pas reçu leur paye et n'ont pas eu les moyens de venir", tente d'expliquer l'un des gilets jaunes présent sous l’œil médusé de ses comparses.

Une Gilet Jaune qui préfère rester anonyme... accuse le coup avec amertume :

Hier encore, on reçoit un message sur Facebook : on va être des milliers, ramenez des banderoles, des affiches.... On en attend 3000 et on est que 100 ça fiche un coup au moral sérieusement. Quand on dit qu'on vient, on vient, là on l'air de guignols !"