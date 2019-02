Gilets jaunes : l'acte XIII ce samedi après-midi à Orange

Orange, France

Et de treize ! Pour leur 13e samedi de mobilisation, les gilets jaunes de Vaucluse (et d'ailleurs) se sont donné rendez-vous ce samedi après-midi à Orange. La manifestation a été officiellement déclarée en préfecture. Cela signifie que ses organisateurs sont identifiés, que le parcours a été établi et qu'un service d'ordre interne a même été prévu. Le cortège partira à 13h30 de l'Arc de triomphe pour un tour de ville (cours Aristide Briand, Théâtre Antique, rue de la République, Hôtel de Ville etc) avant de rejoindre l'Arc de triomphe pour la fin de l'action, fixée vers 17h30.

La police municipale sera mobilisée pour guider et conseiller les automobilistes ; lapolice et les gendarmes mobiles seront eux en charge des opérations de maintien de l'ordre. Il vaut mieux le savoir afin de prendre ses précautions : la circulation s'annonce compliquée au centre-ville d'Orange ce samedi après-midi.