Gilets Jaunes : appel à une manifestation interrégionale ce samedi à Belfort

Plusieurs collectifs de gilets jaunes de l'Est de la France lancent sur Facebook un appel au rassemblement sur Belfort ce samedi 19 janvier à partir de 14h. La Préfecture rappelle que toute manifestation non déclarée sera interdite.

La ville de Belfort a-t-elle été choisie comme point de ralliement pour tous les gilets jaunes de l'Est de la France samedi prochain ? C'est en tout cas les informations qui circulent depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux, ici et là. La Préfecture du Territoire de Belfort rappelle ce mercredi soir que toute manifestation non déclarée sera interdite.

Deux points de rendez-vous

Un premier rassemblement de gilets jaunes est annoncé sur Facebook samedi 19 janvier à 14h, Place de l'Arsenal à Belfort. Un autre point de rendez-vous est également donné, à la même heure, 14h, au niveau de la rue piétonne (Faubourg de France), Place des Fontaines, à Belfort.

Les messages publiés sur Facebook appelant à une manifestation régionale sur Belfort ce samedi 19 janvier. - Captures d'écran Facebook

"A la suite d'une réunion entre les deux groupes organisateurs des marches sur Belfort le 19/01, nous avons convenu de démarrer sur les places initialement prévues et de rapidement se rassembler tous ensemble en un point commun", indique l'un des messages sur Facebook.

Des gilets jaunes de tout le Grand Est ?

Contacté par France Bleu Belfort Montbéliard, l'un des gilets jaunes confirme que la ville de Belfort a été choisie comme premier point de convergence interrégional pour "l'acte 10 le 19 janvier", à l'issue d'une réunion organisée le week-end dernier près de Besançon par un collectif baptisé "l'Union des gilets jaunes du Grand Est".

Les gilets jaunes pourraient venir de Colmar (Haut-Rhin), Strasbourg (Bas-Rhin), Besançon (Doubs), ou encore de Dole (Jura). "Cette manifestation se veut pacifique, marchons ensemble", précise encore un autre post Facebook.

La Préfecture n'a reçu qu'une seule déclaration

"Nous avons reçu une déclaration de manifestation que nous sommes en train d'étudier pour garantir la sécurité des manifestants et du grand public ainsi que la circulation", a fait savoir mercredi soir à France Bleu la Préfecture du Territoire de Belfort. "Toute manifestation non déclarée sera interdite puisque, n'en ayant pas connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en assurer la sécurité".