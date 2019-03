Gilets jaunes : au Havre, la police a fait plus de 15 000 heures supplémentaires

Le Havre, France

C'est un effet indirect du mouvement des gilets jaunes : la petite délinquance repart à la hausse sur le territoire du Havre. La police nationale est très sollicitée depuis la mi-novembre, notamment pour encadrer les manifestations qui se déroulent chaque samedi. On en est déjà au seizième samedi de protestation. "En novembre-décembre 2017 et janvier 2018, nous avions fait 600 heures de maintien de l'ordre. Sur la même période 2018-2019, on en est à 18 000 heures", avance Olivier Beauchamp, commissaire-divisionnaire, chef du district de police du Havre.

Une hausse de la délinquance

Olivier Beauchamp constate une hausse de certains chiffres de la délinquance. _"_Puisqu'on n'est plus sur la voie publique, on sent une reprise de la délinquance : vols de véhicules, vols par effractions, toutes les attentes aux biens globalement", précise le commissaire-divisionnaire. "Clairement, il faut qu'on reprenne le terrain et là on a du travail", conclut Olivier Beauchamp.