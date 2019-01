Gilets jaunes : au moins un millier de manifestants à Caen pour l'acte XI

Caen, France

A quoi va ressembler le onzième samedi de mobilisation des gilets jaunes à Caen (Calvados) ? Ils se sont rassemblés comme d'habitude ce samedi matin place du théâtre. Il y a entre 1000 et 1500 manifestants selon notre propre comptage. La marche se déroule dans le calme et en musique, avec des percussionnistes, encadrée par un service de sécurité des gilets jaunes et des "street medics" chargés de dispenser les premiers secours en cas de blessures.

La semaine précédente ils étaient environ 3000 à manifester, sans incident le matin mais avec des débordements l'après-midi. Quatorze personnes avaient été interpellées.

Ce samedi, ils seront peut-être moins nombreux que d'habitude à Caen, puisque pour la première fois des manifestants de toute la région ont prévu de se rassembler à la même heure à Evreux (Eure).