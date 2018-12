Gilets jaunes : autoroute A7 coupée à Bollène, Amazon bloqué dans la Drôme, toujours des actions rond-point en Ardèche

Drôme, France

Les gilets jaunes ont investi, à pied, l'autoroute A7. Impossible de dire combien ils sont, leur nombre est fluctuant, mais ils bloquent la circulation à hauteur de Bollène. La circulation est bloquée dans les 2 sens depuis 15h.

Direction Lyon, il est donc interdit de rentrer sur l'autoroute à Orange Nord et c'est sortie obligatoire à cette hauteur là. Direction le Sud, sortie obligatoire à Montélimar Sud et il est même conseillé de sortir en amont pour éviter toute saturation, à Montélimar Nord ou Loriol.

L'autoroute A7 est aussi coupée à hauteur d'Orange Centre, direction Lyon uniquement. Sortie obligatoire à Cavaillon.

Perturbations autour d'Amazon

Des gilets jaunes se sont positionnés en fin de matinée devant l'entrepôt Amazon à Montélimar (Drôme). Ils étaient une centaine à la mi-journée, ils seraient une cinquantaine en cette fin d'après-midi. Ils naviguent entre Amazon et le rond-point de la zone commerciale de Montélimar Sud. Des cars de CRS sont présents sur place. Une épaisse fumée noire se dégage en fin d'après-midi, des pneus ont été incendiés.

Les gilets jaunes ont eu moins de points de rassemblements que les week-end précédents dans la Drôme. Ils se sont regroupés pour faire masse. Personne à la sortie d'autoroute à Loriol par exemple où les gendarmes sont en poste. Une dizaine sur le rond-point des Crozes à Loriol toujours. En revanche, en face, au Pouzin, on retrouvait des gilets jaunes de Valence, Crest, Romans aux côtés des ardéchois.

A Valence, des gilets jaunes ont manifesté en centre-ville. Ils étaient une cinquantaine près de la gare; puis une trentaine ont continué leur route pour se positionner devant le centre commercial Victor Hugo. Par sécurité, pour éviter d'être envahi, le centre a fermé la porte d'accès principale un petit quart d'heure.

Ronds-points encore investis en Ardèche

En Ardèche, plus de 1000 manifestants sont mobilisés ce samedi. A Aubenas, la circulation est compliquée. Entre 400 et 500 gilets jaunes sont regroupés sur le rond-point de Millet et le rond-point de McDonald's.

Les gilets jaunes sont environ 150 à Davézieux. Une délégation a été reçue par le secrétaire d'Etat à la Fonction Publique Olivier Dussopt.

200 gilets jaunes sont rassemblés à Tournon où ils marchent direction Tain-l'Hermitage.

200 gilets jaunes manifestent à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) © Radio France - Diane Sprimont

Des gilets jaunes devant l'hôtel de Ville de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) © Radio France - Diane Sprimont

A Lavilledieu, les gilets jaunes étaient une quarantaine.

Une quarantaine de gilets jaunes à Lavilledieu (Ardèche) © Radio France - Chantal (gilet jaune)

Il y a eu des tentatives de blocages de grandes surfaces à Aubenas et au Super U de Ruoms notamment. Tentatives qui n'ont pas abouties d'après la préfecture de l'Ardèche.