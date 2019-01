Gilets jaunes : Benjamin Griveaux dénonce ceux qui "veulent renverser le gouvernement"

Benjamin Griveaux est revenu sur la poursuite du mouvement des "gilets jaunes" ce vendredi à la sortie du premier Conseil des ministres de l'année. Pour le porte-parole du gouvernement, les manifestants qui restent mobilisés, alors qu'Emmanuel Macron a apporté des "réponses concrètes et rapides" aux revendications sur le pouvoir d'achat, sont engagés "dans un combat politique et ne veulent pas participer au débat national".

Lettre ouverte au chef de l'Etat

Ce vendredi, le collectif de gilet jaunes "La France en Colère" a adressé une lettre ouverte au président de la République dans laquelle ils lui demandent de les recevoir à l'Elysée. Le groupe, lancé par Éric Drouet et Priscillia Ludosky, refuse de participer au grand débat. Les auteurs de la lettre y voient un "piège politique pour tenter de noyer le sujet qui terrifie" Emmanuel Macron selon eux : la mise en place du référendum d'initiative citoyenne.

La colère va se transformer en haine si vous continuez, de votre piédestal, vous et vos semblables, à considérer le petit peuple comme des gueux" - Extrait de la lettre

Benjamin Griveaux a ainsi dénoncé un mouvement devenu"le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et, au fond, renverser le gouvernement". Le porte-parole a appelé les Français à participer "activement" au grand débat national et s'est dit "prêt à discuter avec des gens sincères qui ne font pas d'instrumentalisation politique de la difficulté que connaissent nos concitoyens", précise l'AFP.

🔴 EN DIRECT | Compte-rendu du #ConseildesMinistres du vendredi 4 janvier. https://t.co/JZQCgZGXTw — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) January 4, 2019

"Aller au bout de l'envie de changement des Français"

Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur la politique menée ces 18 derniers mois : "Pour beaucoup de nos concitoyens, les choses n'ont pas réellement changé dans leur vie et dans leur quotidien (...), ils n'ont pas connu de changement suffisamment substantiel et concret dans leur vie de tous les jours". Lors du compte rendu de ce conseil des ministres Benjamin Griveaux a ainsi assuré qu'Emmanuel Macron souhaitait aller "plus loin, plus fort, plus radicalement" dans la transformation du pays.

Nous devons aller au bout de l'envie de changement des Français car c'est cette envie qui nous a portés au pouvoir" - Benjamin Griveaux

Une partie des "gilets jaunes" appelle par ailleurs à se mobiliser pour un Acte VIII ce samedi 5 janvier à Paris mais aussi en régions. Lors du rassemblement prévu dans la capitale, la lettre ouverte au président de la République sera lue par des "gilets jaunes" devant l'Hôtel de Ville, à 14 heures.

A Paris, la préfecture de police a indiqué avoir reçu deux déclarations de manifestations selon l'AFP : la première pour un rassemblement sur les Champs-Elysées suivi d'un déplacement vers la place de la Bourse et la seconde pour un cheminement au départ de l'Hôtel de ville en direction de l'Assemblée.