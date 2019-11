Gilets jaunes : un an après, de nouveau dans les rues de Bordeaux

Bordeaux, France

Ils ont repris leurs habitudes. Un point de rendez-vous place de la Bourse à 14h, la présence des motards et un départ le long des quais avant de revenir vers le centre-ville en direction du Grand Théâtre.

Pendant que le cortège principal suit le parcours déposé en Préfecture et remonte les allées de Tourny, un autre groupe tente de se diriger vers la place Pey-Berland, là où les tensions avaient été les plus vives au plus fort de la mobilisation cet hiver. La police s'interpose et utilise des gaz lacrymogènes pour dissuader les manifestants d'aller plus loin.

Les gilets jaunes de nouveau réunis en un seul et même cortège ont descendus le cours Victor Hugo en direction des quais.

Mais le cortège s'est de nouveau scindé, le gros des troupes revenant vers le Pont de Pierre pour atteindre la place Stalingrad sur la rive droite, une autre partie prenant la direction du quartier Saint Michel.

Pendant la matinée, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont manifesté sur les ronds points à Gujan-Mestras, Saint-André-de-Cubzac et Langon. Manifestations sous la surveillance des gendarmes qui ont éteint dans le calme les quelques velléités de blocage de la circulation.