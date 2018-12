Gilets jaunes : Bordeaux panse ses plaies

Bordeaux, France

Même si les services municipaux ont travaillé toute la nuit, c'est un spectacle de désolation qu'offre l'hyper-centre de la ville. Le visage grave, Alain Juppé accompagné du Préfet de région Didier Lallement, ne reconnaît plus "son" Bordeaux et avoue que, de mémoire de maire, il n'a jamais vu ça.

Des scènes de guérilla urbaine

Ça, ce sont des vitrines caillassées, des abribus détruits, des distributeurs bancaires vandalisés, une camionnette désossée par les flammes et des traces laissées par le feu sur le bitume.

Le maire s'arrête dans les commerces où l'heure est aux nettoyages et aux réparations. Et ils écoute ceux qui derrière leurs vitrines, ont assisté impuissants à la violente partie de cache cache qui a démarré à la tombée de la nuit entre les casseurs et les forces de l'ordre.

Alain Juppé avec, à sa droite, le Préfet de région Didier Lallement. © Radio France - Arnaud Carré

Alain Juppé : "Les conséquences sont absolument désastreuses et cela doit cesser" Copier

Alain Juppé se dit "bouleversé et indigné" par une situation qui semble échapper à tous malgré une mobilisation policière sans précédent. Le maire de Bordeaux ne donne pas de bilan chiffré mais parle de l'image dégradée de la France à l'internationale, et appelle Emmanuel Macron à parler vite et fort.

32 blessés, 54 gardes à vue

Le Préfet Didier Lallement a rappelé que ces violences avaient fait 32 blessés dont six parmi les forces de l'ordre. 69 personnes ont été interpellés pour un total de 54 gardes à vue.