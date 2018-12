Ouverture d'un cahier de doléance en mairie d'Hémevez : " ça a été l'occasion d'une libération de la parole"

Hémevez, France

Sur la commune d'Hémevez, au sud de Valognes, le maire a lancé le dialogue depuis plusieurs semaines déjà. avec l'ouverture d'un cahier de doléance. Jean-Marc Joly invité de la matinale de France Bleu Cotentin ce lundi 17 décembre 2018

Pourquoi cette initiative ?

J'ai repris une idée de l'association des maires ruraux qui m'a semblé intéressante et qui m'a permis de voir dans ma mairie des gens que je n'avais pas forcément l'habitude de voir et qui n'étaient pas sur les ronds points des gilets jaunes. Ça a été l'occasion d'une libération de la parole. Et je me réjouis d'avoir ouvert la mairie d'Hémevez. Et pour ceux qui ont du mal à se déplacer ou à parler directement, je leur ai aussi donné la possibilité d'écrire, d'envoyer un mail.

Et ce qui me réjouit d'autant plus c'est la qualité et la quantité des doléances évidemment mais aussi des propositions

Des propositions concrètes ?

Oui ! et qui émanent de différentes catégories professionnels, de la lycéenne au professeur, en passant par la personne en charge de personnes handicapées. Toutes les propositions contribuent au bien vivre ensemble et à l'épanouissement personnel, et il y a des conditions économiques et sociales détaillées comme sur la TVA par exemple. J'ai dû recevoir presque une centaine de propositions que je vais m'efforcer de compiler de regrouper et de faire remonter.

Que vont devenir ces propositions ? Ne craignez vous pas le grand "blabla" dénoncé par Jean-Luc Mélenchon ?

C'est la crainte qu'il peut y avoir.

Je n'ai aucune leçon à donner au gouvernement mais s'il ne tient pas compte un minimum de ces doléances et propositions, ça va donner une image catastrophique de la concertation, de la discussion, dans le sens où on s'aperçoit qu'il y a des avancées quand il y a de la casse.

Là on donne les moyens aux citoyens de s'exprimer - à Hémevez, c'était un prélude, ça va s'amplifier avec la concertation nationale- et s'il n'y a pas de résultats concrets à l'issue on va donner une mauvaise image du débat public, qui serait réduit au fait qu'en cassant on obtient des choses. Je m'y refuse solennellement et je demande au gouvernement d'écouter et de tenir copte au maximum de ce qui a été et sera dit.