Gilets jaunes : ce qu’il faut retenir de cette journée du 17 novembre

La mobilisation des "gilets jaunes" a rassemblé quelque 244.000 personnes ce samedi 17 novembre en France pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Mais des incidents en marge des manifestations ont provoqué la mort d'une personne en Savoie et plus de 106 ont été blessées.

La mobilisation des "gilets jaunes" aura donc été massive. Selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur ce samedi à 17h30, quelque 244.000 personnes ont participé aux différentes manifestations organisées par les "gilets jaunes" partout en France pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Mais de nombreux incidents ont émaillé la journée entre manifestants et automobilistes excédés par les barrages. Une personne est décédée à un point de blocage en Savoie et plus de 106 ont été blessées dont cinq grièvement. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées dont 38 placées en garde à vue.

De Marseille à Brest, de Pont-à Mousson à Châtellerault, en passant par Chambéry, Quimper, Sablé, Montluçon, Bordeaux, Tarbes, Perpignan, Orange, Caen, Angoulême ou Porto-Vecchio, les "gilets jaunes" ont laissé éclaté leur "colère noire", bloquant des routes, des accès à des stations service, aéroports ou supermarchés, laissant passer les automobilistes au compte-goutte aux péages, dans les tunnels ou sur les rond-points du territoire, organisant des opérations escargots sur les rocades et autoroutes ou empêchant d'accéder à plusieurs centre-villes. Au total, plus de 2.000 manifestations ont été recensée, la plupart non-déclarées en préfecture, ce qui a compliqué l'intervention des forces de l'ordre.

Des incidents, un mort et une centaine de blessés

Plusieurs incidents ont émaillé la journée. La tension est montée très vite entre manifestants et automobilistes, certains prenant à partie policiers et gendarmes, d'autres perdant patience et n'hésitant pas à forcer les barrages. C'est ce qui s'est passé à Pont-de-Beauvoisin (Savoie), peu avant 10h ce samedi matin : une manifestante d'une cinquantaine d'années a été tuée, fauchée par une voiture dont la conductrice a été prise de panique quand des "gilets jaunes" se sont mis à frapper sur sa voiture.

Plus de 106 personnes ont été blessés un peu partout sur le territoire, dont cinq plus grièvement. La plupart des personnes blessées ont été percutées par des automobilistes qui ont tenté de forcer les barrages. Ces incidents ont donné lieu à 52 interpellations dont 38 gardes à vue.

Situation tendue autour de l'Élysée

La situation était très tendue ce samedi en fin d'après-midi aux abords de l'Elysée, à Paris. "Environ 1 200 personnes sont regroupées dans le secteur de la Concorde, protégé par un dispositif de sécurité", a annoncé le ministère de l'intérieur dans un communiqué. Plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés dans la journée sur les Champs-Élysées et la rue du Faubourg Saint-Honoré où se trouve le Palais de l'Elysée et se sont affrontées avec les CRS, déployés en nombre. L'avenue des Champs-Élysées a été partiellement fermée pour des raisons de sécurité.

Quelle suite donner au mouvement ?

Certains groupes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptaient passer la nuit sur leurs barrages et certains souhaitaient poursuivre le mouvement ce dimanche, notamment autour de certains centres commerciaux. Difficile de dire comment ces groupes non-structurés vont réussir s'organiser. Reste que cette journée du 17 novembre est un succès, même si l'affluence du 22 mars 2018 lors de la journée de manifestation et de grève des fonctionnaires avait fait mieux, avec 323.000 manifestants sur l'ensemble du territoire.