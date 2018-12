Gilets jaunes : ce qu'il faut savoir sur l'acte V prévu ce samedi

L'acte V du mouvement des "gilets jaunes" est prévu ce samedi 15 décembre à Paris et dans plusieurs villes de France. A quelle mobilisation faut-il s'attendre après les annonces d'Emmanuel Macron et l'attentat de Strasbourg ?

Si l'acte V devrait bel et bien avoir lieu, le scénario de la journée du samedi 15 décembre reste flou.

Malgré les annonces d'Emmanuel Macron - même si certains on été convaincus - et après l'attentat de Strasbourg cette semaine, les gilets jaunes semblent vouloir continuer leurs actions, après quatre samedis de mobilisation, dont trois émaillés de spectaculaires violences et dégradations.

Et ce, même si le chef de l'Etat a souhaité vendredi que "le pays avait besoin de retrouver un fonctionnement normal".

Gilets jaunes: Emmanuel Macron considère que la France "a besoin de retrouver un fonctionnement normal" pic.twitter.com/LfCfuFg6iI — BFMTV (@BFMTV) December 14, 2018

Plusieurs événements "Acte V" sur Facebook

Comme d'habitude depuis le début du mouvement il y a un mois le samedi 17 novembre, plusieurs événements ont été créés sur Facebook. Le plus populaire - et le plus classique - sera la marche sur les Champs-Élysées intitulée "Acte 5 : Macron Démission" qui regroupe 10.000 participants et 67.000 intéressés.

D'autres regroupent aussi plusieurs milliers de personnes intéressées comme "Acte V : résistance !!", "Acte V / Paris" et "Acte V le peuple contre attaque".

Des rassemblements prévus à Paris et en région

Difficile de savoir précisément où les rassemblements auront lieu samedi. Des gilets jaunes appellent à la mobilisation à Paris et dans les autres villes de France comme à Bordeaux, à Grenoble, à Périgueux, en Corse, dans la Somme et à Tours notamment.

"C'est le moment où justement il ne faut pas lâcher (...). On doit continuer", a exhorté jeudi Eric Drouet, un des initiateurs du mouvement, dans une vidéo sur Facebook : "Ce que Macron a fait lundi, c'est un appel à continuer parce qu'il commence à lâcher quelque chose et, venant de lui, c'est inhabituel."

D'autres gilets jaunes prônent toutefois l'apaisement. Certains appellent "à être raisonnables" comme en Mayenne ou sont plus partagés comme à Châteauroux, par exemple, où ils appellent à "faire une pause" car le plan Vigipirate "urgence attentats" est toujours activé.

Le collectif des "gilets jaunes libres", qui a fait dissidence du "canal historique" qu'ils jugent trop radical, appelle ainsi à une "trêve", estimant que "le temps du dialogue est venu".

L'association "Robin des Bus", qui a amené des gilets jaunes nordistes depuis trois weekends, a, elle, annulé les départs prévus samedi, signe que les manifestants ne "se sont pas mobilisés pour aller à Paris", a déclaré Thibault Vayron, son président, à l'AFP.

A Clermont-Ferrand, les gilets jaunes devraient repousser leur manifestation à dimanche pour permettre aux supporters du club de rugby de l'ASM d'aller au stade le samedi.

Un dispositif policier similaire

Le dispositif policier à Paris sera "assez semblable" à celui du 7 décembre, avec 8.000 membres de forces de l'ordre déployés dans la capitale et appuyées notamment par 14 véhicules blindés à roues (VBRG), a indiqué le préfet de police Michel Delpuech.

Le weekend dernier, un total de 89.000 membres de forces de l'ordre avait été déployé sur le territoire.

Samedi dernier, la quatrième journée de mobilisation a rassemblé 136.000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, et s'est soldée par un nombre record d'interpellations (près de 2.000), plus de 320 blessés et des dégâts et affrontements dans plusieurs villes, comme Paris, Bordeaux et Toulouse.