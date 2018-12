Gilets jaunes : cinq entreprises du Tarn et Garonne demandent du chômage partiel

Tarn-et-Garonne, France

Dans la zone commerciale d'Aussonne, au nord de Montauban, l’accès se fait essentiellement par l'imposant rond point qui dessert, d'un côté la rocade et l'autoroute A20, de l'autre une longue enfilade de magasins. Mais depuis deux semaines et l'installation des gilets jaunes sur l'ouvrage "à certaines heures Aussonne est un désert" disent les commerçants qui enregistrent des pertes importantes de chiffre d'affaires. "45% en moyenne" dit le propriétaire d'ETAM qui emploie huit salariés, et même 88% en moins le samedi 17 novembre, point d'orgue du mouvement. "je suis en train de voir pour faire du chômage partiel". Dans tout le Tarn et Garonne cinq entreprises envisagent cette même mesure.

"Qu'on nous laisse au moins de quoi manger"- un retraité

Au rond-point de plus en plus de retraités participent désormais au barrage filtrant avec force palettes et pneus usagers. Eux sont là pour défendre leur "minimum vital" et entendent bien "tenir jusqu'au bout", réconfortés par les nombreux automobilistes qui passent en klaxonnant et leur déposent parfois de la nourriture ou de l'eau.