Gilets jaunes : comment Charleville-Mézières se prépare à la manifestation nationale samedi

Charleville-Mézières, France

"Une menace", "un danger"... Jeudi, lors d'une conférence de presse, le préfet des Ardennes, Pascal Joly, et le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, ont montré leur inquiétude. Samedi, un appel national a été lancé par les gilets jaunes pour manifester dans la Préfecture des Ardennes, les manifestants se sont donnés rendez-vous à 13h à l'hôtel de ville de Mézières. Un événement Facebook rassemble plus de 500 "intéressés".

Capture d'écran de l’événement sur Facebook (faite vendredi 10h) - Capture d'écran Facebook

D'ailleurs, les autorités prévoient "au moins 500 personnes" dans les rues, ce samedi, même si le nombre est difficile à estimer, disent-elles, alors que deux autres appels nationaux ont été lancés à Bordeaux et Marseille. Ce seront probablement des gilets jaunes ardennais, ainsi que ceux d'autres départements du Grand Est, et peut être, de Belgique, qui seront présents. A titre de comparaison, l'appel national à Reims, le 18 mai, avait rassemblé environ 1 000 personnes.

Voilà pour le nombre de manifestants, mais quid des black blocs ? A Reims, on estimait leur nombre à environ 200, et ils avaient cassé de nombreuses vitrines dans le centre-ville. "C'est très difficile à prévoir, répond Pascal Joly. Pour l'instant nous n'avons pas d'indice sur la venue de black blocs organisés, de Paris ou de l'étranger. Mais n'importe qui peut se dire black bloc, en mettant une tenue noire pour casser".

Le maire demande des renforts à Christophe Castaner

Et c'est justement pour éviter le même genre de dégradations que les autorités sortent les grands moyens. Si elles n'ont, comme d'habitude, pas dévoilé le dispositif de sécurité qui sera mis en place, "ce sera le plus important depuis le début du mouvement", assure Pascal Joly. Le maire Boris Ravignon a aussi écrit au ministère de l'intérieur, Christophe Castaner, pour lui demander des renforts. "Les forces de police de Charleville-Mézières ont besoin de renforts, de plusieurs unités de forces mobiles pour pouvoir garantir la sécurité des personnes et des biens, assure Boris Ravignon. J'aurais beaucoup de mal à entendre que les forces mobiles soient occupées ailleurs ce week-end."

Boris Ravignon, Pascal Joly, et le procureur de la République Laurent de Caigny, lors de la conférence de presse jeudi. © Radio France - Thomas Coignac

Des forces mobiles qui doivent, dans l'idée, permettre de gérer les groupes de 5 ou 6 casseurs, qui se dispersent pour commettre des dégradations, comme cela avait été le cas à Reims, le 18 mai.

"Les forces de police de Charleville-Mézières ont besoin de renforts", dit Boris Ravignon Copier

Des contrôles préventifs seront mis en place, tant sur les routes qu'à la gare de Charleville-Mézières. Les douaniers vérifieront si ceux qui arrivent à Charleville ne transportent pas de pétards, pavés, ou d'autres éléments pouvant servir de projectile. Les gendarmes des Ardenne seront également mis en alerte.

Comme depuis de nombreuses semaines, la Préfecture a pris un arrêté pour interdire les manifestations dans une bonne partie de Charleville-Mézières. Mais, cette fois-ci le périmètre a été agrandi, et les manifestants ne sont pas non plus les bienvenus à l'hôtel de ville, et à la Préfecture, là où ils ont prévu de se rassembler (carte ci-dessous).

Le mobilier urbain (barrières de chantier, poubelles) devra au maximum avoir été rangé avant samedi matin, tout comme les équipements provisoires de la Fête de la musique, vendredi.

Des commerçants vont rester fermés

Pour autant, Boris Ravignon ne veut pas organiser une "ville morte". "Nous sommes samedi, il faut que le centre-ville vive, que les commerçants travaillent, ajoute-t-il. Ils ont déjà assez souffert au début du mouvement". Le maire leur a adressé une lettre ouverte, sur Facebook mardi, en leur disant qu'il "apparaît plus prudent [...] de baisser les rideaux quelques heures samedi après-midi."

Certains n'ouvriront pas du tout. Comme Nicky, quii tient une bijouterie rue de la République, "avec une bijouterie, on est particulièrement ciblé". Tout comme certaines banques, qui vont protéger leurs distributeurs automatiques. Toujours rue de la République, la boutique de vêtements d'Angélique n'ouvriront pas non plus. "On ne prend pas de risque, de toute façon on n'a même pas de rideau de fer pour protéger les vitres. On va juste attendre, et espérer qu'il n'y ait pas de casse". Sur la place Ducale, avec sa terrasse rouge, le Garden Ice Café est particulièrement exposé. "On va ranger la terrasse dès le samedi midi, et tout le personnel sera là, dit son patron. Même on soutient ce mouvement à la base, il faut maintenant que ça s'arrête. Ou que ça continue sous d'autres formes. Il y a eu trop de casse".

Jérome Rodrigues a appelé la mairie, pour dire qu'il ne viendrait pas

Par contre, l'une des figures du mouvement au niveau national, Jérôme Rodrigues ne viendra a priori pas. Celui qui a perdu un œil lors d'une manifestation à Paris le 26 janvier, était pourtant annoncé. Mais, selon les autorités, il a appelé lui même la mairie carolomacérienne pour dire qu'il ne viendrait pas. Ce qui lui vaut quelques quelques réactions négatives sur les réseaux sociaux, et les groupes de gilets jaunes.