Gilets jaunes dans le Gard: le point sur les barrages ce samedi 8 décembre

Gard, France

Alors que les manifestations ont débuté à Paris, dans le Gard, une vingtaine de barrages filtrants ou bloquants sont encore tenus par des gilets jaunes.

RN106 : La perturbation de trafic à hauteur de Dions est toujours présente.

Les sorties et itinéraires obligatoires à hauteur de La Calmette via la RD 22 et sur la 106 à hauteur des hauts de Nîmes via la RD 907, deviennent un itinéraire conseillé pour les véhicules légers.

S’agissant du trafic poids-lourds et en raison de l’état des chaussées des RD 22 et 907, il est mis en place un itinéraire conseillé dans le sens Nîmes Alès la RD 999 à hauteur de la trémie, puis RD 6110, RD 982 jusqu’à Ners et inversement dans le sens Alès/Nîmes.

Les conducteurs de poids lourds sont appelés à redoubler de vigilance au niveau de la sortie de la RN 106 pour emprunter ensuite la RD 999 à Nîmes/Castanet.

Aimargues : rond-point RN 113 : barrage filtrant et bloquant PL

Alès : rond- point RN 106 (2X2 voies), Hyper U, route d’Uzes : barrages filtrants

Rond-point Leclerc : barrage bloquant accès au supermarché

Dions : intersection RD 225 et RN 106 : barrage filtrant, bloquant PL (dans le sens Nîmes Alès)

Nîmes : Chemin du Mas de Cheylon (plate-forme Auchan): barrage filtrant

Saint Césaire : rond point Mac Donalds : barrage filtrant

Kilometre Delta : Une voie de circulation neutralisée dans rond-point

Les Mages : RD904 : barrage filtrant

Remoulins : RN100, rond-point d’accès : accès à l’autoroute A9 bloqué par PL bloqués

Saint Hippolyte du Fort : RD999 : barrage filtrant

Aubord: RD65 – chemin des canaux : barrage filtrant

Beaucaire : pont du Rhône entre Beaucaire et Tarascon : barrage bloquant

Le Vigan : Rond point Super U : barrage filtrant

Pont Saint Esprit : Porte Sud : barrage filtrant

Quissac : D999/D45 : barrage filtrant

Saint Hilaire de Brethmas : GIFI : barrage filtrant

Saint Laurent des Arbres :Rond Point entrée du village : barrage filtrant

Saint Martin de Valgalgues : Rond point Pôle Mécanique : barrage filtrant

Le préfet du Gard invite les participants aux mouvements organisés ce jour à faire preuve d’un esprit de responsabilité et de prudence dans les actions entreprises, pour éviter tout incident ou accident et faciliter le passage des véhicules de secours.

Les usagers de la route sont invités à faire preuve d’une vigilance particulière afin d’anticiper les éventuels ralentissements non signalés.