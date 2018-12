Gilets jaunes dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var : le point sur ce troisième week-end de mobilisation

Des rassemblements et des opérations barrières ouvertes aux péages se déroulent dans le calme depuis ce matin dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, pour le 3ème acte de la mobilisation des gilets jaunes ce samedi 1er décembre.

Provence, France

Dans toute la France, les gilets jaunes sont à nouveau mobilisés ce samedi 1er décembre. Malgré des heurts entre manifestants et forces de l'ordre et des dizaines d'interpellations autour des Champs-Elysées à Paris, les rassemblements en Provence se déroulent dans le calme.

Des gilets jaunes reçus à la préfecture des Bouches-du-Rhône

A Marseille, un cortège est partie ce matin en direction de la préfecture. Une délégation de gilets jaunes a été reçue en fin de matinée pour évoquer la baisse du pouvoir d'achat. Une deuxième manifestation partira cet après-midi à 14h du Vieux-Port, en présence du député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon. Une marche est aussi organisée à Aix-en-Provence, au départ du parking Krypton. Sur les routes, des ralentissements et des barrages filtrants sont en cours sur la N113 en Arles et au rond point de la Fossette à Fos-sur-Mer. Dans le Var, des manifestations ont lieu dans le secteur de Hyères, de Fréjus et au niveau de l'entrée Ouest de Toulon.

Des opérations barrières ouvertes et des filtrages aux péages

Des opérations péages gratuits sont en cours sur plusieurs autoroutes des Bouches-du-Rhône et du Var. Sur l'A7 notamment à hauteur de Lançon-de-Provence, dans le sens Avignon-Marseille, sur l'A50 aussi dans les deux sens à Bandol et au péage de la Ciotat. Sur l'A54, l'entrée sur l'échangeur de Saint-Martin-de-Crau est déconseillée. Des ralentissements sont en cours aussi sur l’A52 à Pont de l’Etoile. Sur l'A8, les gilets jaunes sont présents au Muy, à Brignolles, à Puget-sur-Argens, à Saint-Maximin et au péage de La Barque où la manifestation est plutôt bon enfant, avec des automobilistes qui klaxonnent pour exprimer leur soutien au mouvement.