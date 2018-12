Gilets jaunes dans les Pyrénées-Orientales : à la frontière espagnole, des automobilistes en détresse

Le Boulou, France

Le blocage a duré toute la journée et s'est déroulé sans incident selon les forces de l'ordre. Plusieurs automobilistes ont été pris au piège et selon Vinci Autoroutes, à 19h15 on comptait 19 kilomètres de véhicules à l'arrêt à partir de la grande barrière de péage du Boulou jusque bien après la frontière espagnole. La société autoroutière a commencé à ravitailler les naufragés.

#1erdécembre

Blocage grande barrière du Boulou : Compte tenu de la négociation infructueuse avec les gilets jaunes, VINCI autoroute commence le ravitaillement des véhicules légers naufragés dans le sens Espagne-France. pic.twitter.com/3xSiZJVOMe — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) December 1, 2018

Plus tard dans la soirée la Préfecture a finalement évacué, lentement, les véhicules bloqués via une "voie roulante". La fin pour beaucoup d'automobilistes d'une journée épuisante. La Préfecture a serré les poids lourds qui bloquaient la route sur les voies de droite pour laisser libre une voie où sont passés les centaines d'automobilistes.