Gilets jaunes dans les Pyrénées-Orientales : d'importantes perturbations au 3e samedi de mobilisation

Le mouvement des gilets jaunes a repris de plus belle samedi 1er décembre dans les Pyrénées-Orientales. Les manifestants ont bloqué les grands axes, l'A9 et la D900, à plusieurs endroits.

Pyrénées-Orientales, France

Les prévisions se sont avérées justes : les automobilistes ont vécu une journée noire sur les routes des Pyrénées-Orientales. Dès le matin les blocages ont débuté aux entrées de Perpignan et sur l'autoroute A9 au niveau du péage du Boulou. Les entrées Perpignan-Nord et Perpignan-Sud étaient également bloquées par les gilets jaunes, en nombre, ainsi que Saint-Charles.

Trois heures pour quelques kilomètres

Les perturbations les plus importantes se sont concentrées sur l'autoroute A9 : certains automobilistes ont mis plus de 3 heures pour parcourir les quelques kilomètres entre Le Perthus et le péage du Boulou. Les difficultés les plus importantes ont eu lieu dans le sens Espagne-France, mais dans l'autre sens aussi cela a bloqué. En résumé les routes secondaires étaient rarement perturbées, c'est sur la D900 et l'A9 que les gilets jaunes ont concentré leurs efforts.

Interview de Jean-Claude, bloqué samedi 1er décembre par les gilets jaunes au niveau du péage du Boulou. Copier

Barrages filtrants, blocage des poids lourds

Les automobilistes ont du patienter mais la plupart des barrages étaient "filtrants" et pas "bloquants" pour les voitures, pas pour les poids lourds. On pouvait par exemple voir une file de plusieurs centaines de mètres sur la départementale 900 avant d'arriver à Perpignan-Sud.

Les voitures ont fait des détours, mais certains se sont tout de même fait piéger par des opérations escargots, certaines menées par des motards, d'autres par des agriculteurs venus rejoindre le mouvement.

Au péage sud de Perpignan les #GiletsJaunes nombreux à manifester pic.twitter.com/SHjoyI32WB — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) December 1, 2018

#Perpignan PÉAGE RIVESALTES les motards font une pause avant de prendre la direction du Boulou #GiletsJaunespic.twitter.com/Dnjx7UUsiu — stefane POCHER (@SPOCHER) December 1, 2018

L'accès à Perpignan était également compliqué en fin de matinée, notamment en venant d'Elne et de Claira. Les manifestants ont également tenté de monter une barricade devant la préfecture. Ils ont aussi manifesté en centre-ville.

Quelques barrages filtrants ont également été mis en place du côté de Font-Romeu et vers la frontière espagnole, dans la Cerdagne.

Préfecture de Perpignan pic.twitter.com/qRu3QRNn73 — veillerot david (@veillerot) December 1, 2018