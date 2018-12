VIDÉO - Gilets jaunes dans les Pyrénées-Orientales : une grande réunion pour pallier le "manque d'organisation"

Plusieurs centaines de gilets jaunes ont afflué ce jeudi dans la trop petite salle du foyer rural de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) afin d'élire leur représentant départemental et de mieux organiser le mouvement.

Saint-Laurent-de-la-Salanque, France

Que ce soit dans les blocages sur les ronds-points ou bien dans la salle communale de Saint-Laurent-de-la-Salanque, au nord de Perpignan, les gilets jaunes s'accordent pour dire qu'il faut davantage d'organisation dans le mouvement, de coordination. C'est pour élire un représentant départemental qu'ils se sont rassemblés, mais donc surtout pour s'organiser, condition sine qua non selon eux pour "aller jusqu'au bout" et faire plier le gouvernement.

Salle trop petite, divergences de stratégie

Symbole du manque d'organisation de ce jeune mouvement, la salle choisie est bien trop petite pour accueillir tout le monde. Symptôme du manque de hiérarchie claire, les discussions entre quelques responsables avant de débuter la réunion : "On élit un seul représentant, c'est risqué", fait remarquer l'un, "oui, mais il faut structurer" rétorque l'autre.

Réunion de #GiletsJaunes à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales).

Élection du représentant départemental : la salle est trop petite pour accueillir tout le monde. pic.twitter.com/3TN1OJyL8e — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) November 29, 2018

Dans la salle, on patiente, et chacun a son avis sur la question. Néanmoins un consensus émerge : le besoin de mettre de l'ordre, d'un ou d'une chef, d'un porte-voix pour ce mouvement. Huit porte-paroles ont bien été désignés via Facebook en début de semaine, ils ont ensuite été déboutés, critiqués par la base pour leur manque de représentativité.

Vote repoussé

Le Catalan Thomas Miralles aurait été "destitué" par vote lors de cette assemblée qui n'a élu personne devant plusieurs dissidences. La désignation du représentant départemental a été repoussée. Compliqué de créer un mouvement à partir de rien. Rome ne s'est pas construite en un jour, diront certains.