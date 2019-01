Gilets jaunes de Bourgogne Franche-Comté, unissez-vous !

Belfort, France

Les représentants de 25 groupes de gilets jaunes venus de cinq départements de la région se sont réunis ce jeudi dans un restaurant à Belfort. Ils forment désormais un "collectif régional" qui n'a pas encore de nom. Créer un nouvel élan au mouvement des gilets jaunes dans la région est leur but. L'idée serait par exemple d'organiser de grands rassemblements dans de grandes villes comme Besançon, Dole ou encore Belfort...etc, ...

Créer une nouvelle dynamique

" Je suis la première à avoir dit oui à la création de collectif. Il n'y a pas que Paris. On est la Bourgogne Franche-Comté désormais. On est mal vu ici avec des rassemblements de 200 personnes, ce n'est pas assez. On a beaucoup de retours sur facebook qui ne sont pas forcément ce que les gens attendaient des gilets jaunes. Pour eux, c'est carnaval et pas assez de marches " explique Nadège de Belfort membre de ce nouveau collectif pour qui il est temps de restructurer le mouvement. Elle croit à un nouvel élan grâce à ce collectif.

Des nouvelles actions pour marquer les esprits

Certains gilets jaunes le reconnaissent, le mouvement est entrain de s'éparpiller. Une réorganisation s'imposait. Ce collectif porté par 25 groupes de gilets jaunes de toute la région a été monté pour générer de nouvelles actions. " Il est temps que les gens comprennent que le mouvement est pacifiste. On va arriver à se faire entendre, marquer les esprits avec des actions bien ficelées" indique Thierry souvent présent sur les ronds points du Territoire de Belfort depuis le 17 novembre.

Bientôt une grande manifestation régionale ?

Le collectif réfléchirait à une première grande manifestation dans une ville de la région dans les prochaines semaines. Il diffusera des tracts dés que le lieu et la date seront connus.

Une première réunion pour préparer les futures actions se déroulera ce samedi à 18h à Torpes prés de Besançon.