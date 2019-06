Gilets jaunes de Lanester : "Revenir là où tout a commencé"

Lorient, France

Une centaine de gilets jaunes s'était donnée rendez-vous en milieu de matinée devant la gare avant de prendre la direction du rond-point de Lann Sévélin sur les bords de la quatre voies près de Lanester. Les manifestants ont mis en place un blocage filtrant provoquant plusieurs kilomètres de bouchons.

Dominik, roched melen Lannarstêr : "Me zo amañ a c'houde miz Du !" Copier

Acte 32 de la mobilisation

Certains gilets jaunes attendaient aux intersections et tentaient de de discuter avec les automobilistes. D'autres tournaient autour du giratoire. Parmi eux, Gisèle, dans ses bras, son petit chien tirait la langue sous le soleil, mais elle, marchait d'un pas rapide. "Le prix de l'essence s'est remis a augmenté, on a eu 6% d'augmentation de l'électricité. Donc, tout augmente dans la vie sauf le Smic et nos retraites. Eh bah, moi, j'ai 73 ans et je serai toujours là !"

"On a toujours un désaccord avec les annonces de Macron"

On entendait bien quelques klaxons de soutiens mais les gilets jaunes ont majoritairement déserté les tableaux de bord. "Si, y'en a toujours, mais beaucoup moins qu'avant" explique Yannick, référent des gilets jaunes de Lanester, petits pins bonnets rouges et RIC pincés à la poitrine.

Pour lui, il était symbolique de revenir ce samedi à Lann Sévélin. "C'est là qu'on a commencé le 17 novembre, c'était important pour nous de revenir et de montrer qu'on est toujours là. C'est important qu'on revienne comme au début, le peu qu'on a obtenu, c'était sur les rond-points. On a toujours un désaccord avec les annonces de Macron et on espère encore un changement."

Pas question de baisser les bras

Pas question de baisser les bras affirme également Marie-Pierre. Elle non plus n'a pas quitté son gilet jaune depuis le 17 novembre. "On entend toujours qu'on est en baisse, en baisse, en baisse... mais jusqu'à preuve du contraire même si on est dix, il y a toujours des gilets jaunes dans la rue !"

Et pendant que Marie-Pierre et Yannick continuaient de brandir leur gilet sur le bord du rond point. Un autre groupe était parti manifester dans la galerie commerciale et le Mac Donalds situés à côté avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.