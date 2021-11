Gilets jaunes de Loire-Atlantique : "On a montré qu'on n'est pas des invisibles"

C'était il y a trois ans, le 17 novembre 2018 : 280.000 Gilets jaunes manifestaient dans toute la France contre la hausse des prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. "C'était un mouvement social énorme. Il y avait vraiment beaucoup de monde, un brassage des classes sociales multiple. Certains gagnaient 3 à 4.000 euros par mois mais ils étaient quand même là!", se souvient François, Gilet jaune nantais encore très marqué par ce premier acte. "C'est ce qui m'avait plu, ajoute-t-il. Il n'y avait pas que des radicalisés sur le moment. Ça s'est radicalisé après."

Un mouvement historique, insiste Gilbert, mobilisé pendant des mois, notamment sur le rond-point de Vallet, pour plus de démocratie participative. "C'était historique parce qu'il n'y avait aucun leader autoproclamé. Ça partait de la base, même si je pense qu'après les mouvements politiques, entre autres d'extrême gauche, ont noyauté le mouvement, et là c'était la fin", regrette-t-il.

Des revendications peu entendues

D'autres ont fini par être découragés par les querelles internes au mouvement. "Ça partait dans tous les sens", souffle un Gilet jaune anonyme. Reste un sentiment d'amertume parce que les revendications des Gilets jaunes n'ont pas été entendues selon lui. "Ça dégoûte, oui! J'ai passé un an à me battre, à passer quasiment tous mes week-ends dans les manifestations. Et finalement, si on avait pissé dans un violon ça aurait été la même chose!"

Au final, le mouvement n'aura pas changé grand chose, concède également Christelle Godin, Gilet jaune d'Ancenis. Trois ans plus tard, les prix du carburants flambent toujours, tout comme le coût de l'énergie et de la vie en général. "Je pleure tous les jours en allant faire mes courses ou en prenant de l'essence", lâche cette mère célibataire qui s'était engagée pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. Cependant, elle retient une grande victoire des Gilets jaunes : "d'avoir montré qu'on était là, qu'on existait, et qu'on n'est pas les invisibles qu'on veut bien nous faire croire".

Réinvestir les ronds-points ?

Et s'il fallait aujourd'hui reprendre le mouvement là où il a commencé, sur les ronds-points ? Christelle Godin n'y croit pas. "Moi je l'ai fait pendant sept mois, on a tenu les ronds-points, mais ça n'a pas ouvert les yeux aux gens." Celle qui se présente toujours fièrement comme Gilet jaune préfère agir autrement, au sein d'un collectif national rassemblant des militants de tous bords.

D'autres, comme Gilbert, ne manifestent plus du tout aujourd'hui. Reprendre les ronds-points ne servirait à rien d'après lui. "On ne touche pas les gens." Pourtant, la colère et le sentiment d'injustice sociale sont toujours bien présents. Selon d'anciens Gilets jaunes, un jour ou l'autre, cela conduira à la naissance d'un nouveau mouvement. Plus radical, prévoient-ils.