Gilets jaunes de Loire et de Haute-Loire : que sont-ils devenus trois ans après ?

Le 17 novembre 2018, la France assiste à la naissance du mouvement "gilets jaunes". Dans la Loire et la Haute-Loire, ils organisent de nombreuses manifestations et blocages. Trois ans après, France Bleu est retourné voir ces manifestants excédés par la hausse des prix.

Trois ans après le début du mouvement des gilets jaunes, que sont devenus les manifestants des ronds-points de Loire et de Haute-Loire ? Ils étaient plusieurs milliers à Blavozy, Lachamp, Monthieu, aux Canaux de Riorges ... aujourd'hui certains tentent de faire reprendre la mobilisation le weekend, d'autres ont raccroché le gilet jaune. Portraits croisés.

Une cabane de gilets jaunes irréductibles à Roche-la-Molière

A Roche-la-Molière, sur un terrain privé, une poignée d'irréductibles a reconstitué le rond-point de Villars. Autour du poêle et d'une grande table, on peut contempler des panneaux et des banderoles voués à être affichés dehors, "mais on ne vous dira pas où", sourit Frédérique, la meneuse de jeu. "Les banderoles sont là comme nous on est toujours là, au bout de trois ans. Trois ans de combat, trois ans d'échec aussi parce que quelque part, on n'a jamais été entendus."

Le combat de ces gilets jaunes aujourd'hui rejoint celui des anti-pass sanitaire. © Radio France - Céline Autin

Pas de défaitisme pourtant : la cabane revendique des réunions de gilets jaunes tous les weekends "cinquante gilets jaunes sur la centaine de l'époque", assure Frédérique. Parmi eux, Nounette, la soixantaine : "Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Vous vous rendez compte, toutes ces taxes ? Les gens vont vivre comment ? Et nos enfants, on va leur laisser quoi ?"

Prix de l'essence, des produits de premières nécessité : les raisons de la colère sont toujours là. S'est ajouté lala crise sanitaire, et la mobilisation anti-masques et anti-pass, auxquelles ces gilets jaunes adhèrent : "on n'est pas que gilet jaunes maintenant, on est plein de choses à la fois, on est en colère. Le combat n'a pas changé, il a évolué." Pour porter ce combat hors des ronds-points, dont les gilets jaunes sont rapidement délogés, Frédérique souhaite d'ailleurs candidater à la prochaine élection présidentielle via une primaire ouverte.

D'autres ont raccroché le gilet jaune

D'autres gilets jaunes ont baissé les bras, à l'instar de Jérôme, agriculteur en Haute-Loire. "C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais le mouvement s'est trop politisé, les positions sont devenues trop extrêmes, explique-t-il. J'ai eu aussi des soucis avec la justice, le sentiment de devoir payer cette mobilisation."

Pour autant, il se revendique toujours du mouvement : "Pour moi, être gilet jaune, c'est un mouvement de contestation contre le mal-être des Français. Quand on voit le prix de l'essence, quand je vois des familles autour de moi qui n'arrivent pas à se chauffer correctement, c'est toujours pareil, c'est le peuple qui doit payer."

Pas de regret et pas de reniement non plus pour Sonia, une habituée du rond-point de Monthieu il y a deux ans. "On s'est peut-être rendu compte que pas grand chose n'a changé. D'aller manifester dans les rues, c'est du temps perdu. Mais pour que les choses changent, il faut s'impliquer davantage en politique." Sa participation au mouvement des gilets jaunes l'a politisée au point de la pousser à faire campagne aux côtés d'un candidat lors des dernières municipales. Elle n'exclue pas de faire de même dans l'avenir.